Raser over hundelort: Truer med gylle som hævn

Ivan Fyhn rasede over efterladte hundelorte i et opslag på Facebook og truede med at svare igen med et læs gylle. Nu siger kritikere, at det kan han ikke tillade sig som næstformand for borgerforeningen.

Vandel: Til alle hundeejere: Nu er den gal igen med lort på fortovet. Sådan skrev Ivan Fyhn søndag 7. januar på en facebookgruppe for Vandel-borgere, efter han havde fundet efterladenskaber fra en hund i indkørslen til sit hjem i Vandel. Det er angiveligt ikke første gang, Ivan Fyhns matrikel har fungeret som toilet for en ukendt hund, hvis ejer undlod at samle sin firbenede vens høm-høm op i en pose, og irritationen over dette fik ham til at flyve til tasterne med en advarsel til synderen. - Bliver det ved hos mig, og jeg ser det på overvågningen, får du et læs gylle i din indkørsel, lød det i opslaget. Hundelorte er tilsyneladende et på alle måder varmt emne i Vandel, for flere reagerede på Ivan Fyhns opsang. Nogle stemte i med delt frustration over møgsituationen, mens andre anfægtede, at Ivan Fyhn overhovedet skriver sådan et opslag, idet han er næstformand i Vandel Borgerforening. - Et medlem fra borgerforeningen skal være der for alle, også dem med hund. Du udstiller en bestemt gruppe, og det er decideret uartigt for én, som burde være neutral, lød responsen fra Peggy Heincke.