Rapport frikender fødevarer i Danmark for pesticidfare

Forbrugere kan trygt spise de anbefalede 600 gram frugt og grønt dagligt uden at bekymre sig for rester af pesticider.

Indholdet af pesticider, der også kaldes sprøjtemidler eller sprøjtegift, i fødevarerne i Danmark udgør nemlig ingen sundhedsrisiko. Det gælder, uanset hvor fødevarerne kommer fra, og om de er konventionelt eller økologisk produceret.

Det viser en ny rapport fra DTU Fødevareinstituttet, som har vurderet resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol for 2012-2017.

Indtaget af pesticider kan imidlertid stadig mindskes. Det forklarer Bodil Hamborg Jensen, seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet.

- Der er typisk flere pesticidrester i udenlandske fødevarer end i danske. Så du kan reducere dit pesticidindtag ved at spise danske afgrøder, hvor det er muligt.

- Hvis man helt vil undgå pesticidrester, så skal man spise økologisk, siger Bodil Hamborg Jensen.

Ifølge instituttets beregninger kan forbrugerne nedsætte deres pesticidindtag med cirka en tredjedel ved at vælge danske afgrøder frem for udenlandske.

- I udlandet er der behov for flere pesticider, fordi trykket fra skadegørere såsom insekter og svampe er større. Derfor er der behov for at bruge flere pesticider og i større mængder end i Danmark, siger Bodil Hamborg Jensen.

Camillia Udsen, seniorrådgiver i fødevarepolitik ved Forbrugerrådet Tænk, mener trods de positive resultater, at der skal sættes mere ind mod pesticider.

- Der er en reel videnskabelig bekymring omkring pesticidrester, i forhold til at nogle af dem eventuelt kan have hormonforstyrrende effekter. Det skal tjekkes.

- Vi mener også, at det ud fra et forsigtighedsprincip er vigtigt at skrue så meget som muligt ned for pesticider, netop fordi de bidrager til den samlede udsættelse for kemikalier, vi får i hverdagen, siger Camilla Udsen.

Særligt i frugt og grøntsager er der risiko for pesticidrester. Resterne sidder i høj grad på overfladen af dem. Der er stor forskel på, hvor meget der trænger ind i den spiselige del.

I nogle frugter er det muligt at fjerne en del af indholdet af pesticider ved vask. Eksempelvis kan halvdelen af pesticidindholdet i jordbær, vindruer og æbler vaskes af.

Der er ikke fundet sporbare pesticidrester i 58,6 procent af de 13.492 undersøgte prøver i rapporten.

I 40 procent af prøverne er der fundet rester under EU's grænseværdier. Grænseværdierne bliver overskredet i 1,4 procent af prøverne.