Rapport: Social kontrol findes også i kristne miljøer

Børn og unge fra kristne miljøer ringer til Børnetelefonen, fordi de føler sig underlagt social kontrol.

Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår, skriver Kristeligt Dagblad.

Børns Vilkår har i rapporten analyseret 459 samtaler om negativ social kontrol på Børnetelefonen og i Børns Vilkårs særlige bisidderordning.

De fleste opringninger kommer fra muslimske børn, men en ikke ubetydelig del af henvendelserne stammer fra børn i kristne miljøer, lyder det fra Børns Vilkår.

Organisationen har dog ikke har nogen præcis optælling af andelen af børn fra henholdsvis kristne og muslimske miljøer.

I rapporten optræder udsagn fra børn og unge, hvis familier er knyttet til blandt andet Jehovas Vidner, Mormonkirken, Luthersk Mission og Indre Mission.

Direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl fortæller, at den negative sociale kontrol i lukkede kristne miljøer er et problem, der ofte flyver under radaren i Danmark.

- Mekanismerne er lige så bekymrende og fører til lige så mange overgreb på børns rettigheder, som negativ social kontrol over for børn i etniske minoritetsmiljøer. Det drejer sig ikke om den ene eller den anden religion, men om nogle miljøer, der lukker sig om sig selv.

- Vi møder børn og unge fra lukkede kristne miljøer, der er underlagt familien i forhold til adfærd og sociale aktiviteter. Når de forlader miljøerne, følger nogle gange udstødelse, siger han til Kristeligt Dagblad.

Rapporten viser også, at personer, der har oplevet adfærdskontrol som børn, som voksne er mærket af svære psykiske problemer som angst, depression, lavt selvværd og misbrug.

Rasmus Kjeldahl mener, at myndigheder og fagpersoner skal have mere faglig specialviden, så de kan blive bedre til at spotte problemer med negativ social kontrol i lukkede miljøer.

Samtidig efterlyser Børns Vilkår bedre hjælp til unge, som bryder ud af en religiøs bevægelse.

Kristeligt Dagblad har blandt andet talt med Indre Mission, som ikke kan genkende billedet af Indre Mission som en lukket bevægelse.

Indre Missions generalsekretær, Jens Medom Madsen, fortæller dog, at de tager stærkt afstand fra den negative sociale kontrol.