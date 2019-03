Rapport: Hver femte ung tager i byen uden penge på lommen

Næsten hver femte ung mellem 18-30 år tager ud med vennerne, selv om de ved, at de ikke har råd. Det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark.

Omkring 1000 unge er blevet adspurgt.

Og tiden sammen med vennerne er generelt dyr. Mere end fire ud af ti unge bruger ofte flere penge end planlagt, når de hygger med kammeraterne uden for hjemmet.

Størstedelen af de unge synes dog, det er o.k. at sige fra, når man ikke har råd til en tur på restaurant eller i biografen.

Men Forbrugerrådet Tænk noterer, at næsten hver femte ung tager i byen med vennerne med røde tal på kontoen.

Omkring hver sjette ville hellere lyve sig ud af det sociale arrangement end fortælle vennerne, at der er lavvande i kassen. Begge dele bekymrer både Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark, en interesseorganisation for finanssektoren.

Hvis de unge skammer sig for meget til at fortælle deres nærmeste om, at de har ting på styret i stedet for styr på tingene, kan en ond cirkel træde i kraft.

- Vi kan desværre se, at økonomi er så stort et tabu, at mange ikke får talt med deres venner om, at de ikke har råd, siger Anja Philip, formand i Forbrugerrådet Tænk.

- Det kan give problemer både økonomisk og socialt, så der er brug for, at vi bliver bedre til at tale åbent om privatøkonomi i vennekredsen, i skolen, arbejdspladsen og over spisebordet, siger hun.

Hvis ingen hører om pengeproblemerne, når de er små, kan de vokse sig store og blive til uoverskuelig gæld, som kan få langsigtede konsekvenser.

De fleste unge har dog ifølge dem selv en sund privatøkonomi. Knap ni ud af ti af 18-30-årige vurderer, at de har nogenlunde eller fuldstændig styr på deres privatøkonomi.

Knapt 47.000 unge på 18-30 år var ved udgangen af 2018 registreret hos RKI som dårlige betalere, viser tal fra Finans Danmark. Det svarer til 4,7 procent af aldersgruppen.

De unge registreret i RKI har sværere end andre ved at få afbetalingsaftaler og lån til eksempelvis boligkøb.

Siden sommeren 2015 har der været et kontinuerligt fald i antallet af RKI-registrerede danskere, og i 2018 var det samlede antal 208.000.

Undersøgelsen markerer starten på "Pengeuge", som er et fælles projekt mellem Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening. Den skal få unges øjne op for potentielle privatøkonomiske udfordringer og løsninger.