Rapport: Brexit kan true 30 procent af dansk fiskeri

Sild, sej, torsk og tobis. Det er blot nogle af de mange fiskearter, som dansk fiskeindustri henter i britisk farvand.

I alt får man fisk i nettene til en værdi af lidt over en milliard kroner årligt, hvilket svarer til 30 procent af Danmarks samlede landingsværdi.

Det slår en analyse foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet fast.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har bedt om analysen i lyset af kaosset i brexitforhandlingerne og den stigende risiko for et hårdt brexit, hvor Storbritannien falder ud af EU uden nye aftaler om eksempelvis fiskeri.

Og ifølge ministeren sætter analysen en tyk streg under, "at der er meget på spil":

- Derfor holder vi en tæt kontakt til vores allierede i EU. Sådan så EU samlet kan forhandle med Storbritannien om at finde nogle fortsatte fælles løsninger, siger Eva Kjer Hansen.

Underdirektør i brancheorganisationen Danmark Fiskeriforening Kenn Skau Fischer, er glad for, at fiskeriministeren har bedt om analysen, da man så har "aktuelle tal" for værdien af fiskeriet i britisk farvand.

Trods det potentielt store tab, i tilfælde af et hårdt brexit, er underdirektøren "fortrøstningsfuld" for briternes udtrædelse.

Det skyldes dels den "store lydhørhed", som EU og regeringen har haft over for fiskernes brexitbekymringer.

- Stort set fra dag ét i brexitforløbet har vi arbejdet sammen med de øvrige fiskeriorganisationer i andre medlemslande, der vil blive berørt af brexit, om at sætte fiskeri på dagsordenen. Og der er blevet lyttet til os, siger Kenn Skau Fischer.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen understreger også vigtigheden af at danne fælles front i forhandlingerne med Storbritannien og forsøge at få nye fælles aftaler i hus.

- Dels på grund af de direkte økonomiske interesser, vi har i fiskeriet. Men det er også rigtig vigtigt i forhold til bæredygtigheden i fiskebestandene, at vi får lavet en aftale med briterne, siger hun.

Ministeren påpeger desuden, at man allerede har taget forholdsregler på europæisk niveau i tilfælde af, at adgangen til britisk farvand indskrænkes ved brexit.

Blandt andet har man gjort det lettere at for medlemslandene at udvide deres støtteordninger til fiskebåde, der kan blive nødt til at ligge stille.