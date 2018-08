Rapport: Børn fra samfundets øverste lag drikker mest

Mange unge drikker alt for meget, viser undersøgelse. Sundhedsstyrelsen råder forældre til at komme på banen.

Hvis du har en lang uddannelse og en høj indkomst, så er der også en god chance for, at dit barn har et højt alkoholforbrug.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen om alkoholforbruget hos landets gymnasie- og erhvervsskoleelever ifølge DR Nyheder.

- De elever, som drikker meget, har forældre med længere uddannelser og højere indkomster, siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Stine Flod Storgaard til DR Nyheder.

Undersøgelsen, der er baseret på svar fra næsten 75.000 elever, viser også, at hver femte elev på gymnasier og erhvervsskoler drikker så meget, at de er over højrisikogrænsen på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd på en normal uge, skriver Politiken.

Men mange unge finder det helt naturligt med et højt indtag.

- De tror både, at andre unge drikker lige så meget, og at deres forældre mener, det er helt i orden, at de er fulde hver uge, siger Stine Flod Storgaard til Politiken.

Ud over langsigtede konsekvenser som indlæringsbesvær og alvorlige sygdomme roder unge med et stort alkoholforbrug sig også oftere end andre ud i problemer.

De har flere ulykker, mere kontakt med politi, de kommer oftere i slagsmål eller tager stoffer, de ikke ville have taget ædru, og de dyrker oftere sex, som de fortryder bagefter, viser undersøgelsen.

Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor forældre til unge, der drikker for meget, til at sætte grænser.

- Vi ved, at forældrenes holdning har stor betydning, og hvis forældrene laver nogle aftaler om, hvor meget og hvor ofte børnene drikker, så kan det godt være, at grænsen bliver overskredet - men den findes trods alt, siger Stine Flod Storgaard til Politiken.

Ifølge Jakob Demant, der er lektor på sociologisk institut ved Københavns Universitet og forsker i unge og alkohol, "smitter" forældrenes vaner.

- De ser, at deres forældre har et højt alkoholforbrug. Og deres forældre er mindre tilbøjelige til at være restriktive omkring, hvor meget de må drikke, siger han til DR Nyheder.