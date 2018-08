Ramt af plage: Zoo udstyrer ansatte med luftpistoler

I Odense Zoo har de siden foråret kæmpet med rotter. Kurven for rotteplagen er endelig knækket i zoologisk have, men plagen kan atter blusse op, når kulden vender tilbage.

- Vi mærker, at der er flere rotter i år, og vi bekæmper det i stor stil. Noget af det, vi har gjort, er at udstyre vores ansatte med luftpistoler. Sådan siger Nina Collatz Christensen, konstitueret administrerende direktør for Odense Zoo, om den rotteplage, de har kæmpet med siden varmen for alvor indtraf i foråret. Flere steder i landet - og også på Fyn - har man oplevet en fordobling i rotteanmeldelser, fortæller Peder Egestrand, servicechef i skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Mortalin. Samtidig fortæller teknisk chef Claus Schultz fra Rentokil, at han forventer en stigning på 10 til 20 procent, men at det kan blive meget mere. Og det er ikke kun luftpistoler, der er blevet taget frem i kampen mod rotterne i Odense Zoo. Der er for eksempel også ændret i fodersystemerne. Pandaerne får nu deres mad gennem et rør. Det gør, at rotterne ikke kan komme til det. - Det er næsten en umulig opgave, for hvorfor skulle de tage rottegift og gå i rottefælder, når de kan spise dyrenes mad? Men vi har gjort en kæmpe indsats siden foråret, hvor det tørre, lækre vejr startede, siger Nina Collatz Christensen. Og den indsats er alle i haven en del af. Alle ansatte ved spisestederne er blevet bedt om, at være ekstra opmærksomme og ikke efterlade fødevarer. Ved picnicområderne bliver gæsterne bedt om at rydde godt op efter sig selv. Og så har de forsøgt at bekæmpe rotterne med luftpistolerne, inden haven åbner. - Men rotterne lærer hurtigt, hvordan adfærden er. Når vi er kommet tidligt, er rotterne der ikke. De venter. Og vi synes, det er lidt brutalt at skyde dem foran gæster, for det er ikke det, vi er kendt for - vi er her for at beskytte dyr. Men rotterne bliver vi simpelthen nødt til at bekæmpe. - Det skal ikke være sådan, at folk tager herfra og føler, de har set rotterne mere end giraffer og løver, siger Nina Collatz Christensen.

Efterårsrotter Selvom Odense Zoo har været plaget af rotter siden foråret, er det slet ikke sikkert, vi har set det værste endnu. Det mener Claus Schultz, der er teknisk chef hos Rentokil. - Vi ved altid først, hvor mange rotter der er, når kulden sætter ind til efteråret, og de begynder at komme ind til bygningerne. Han fortæller, at resultatet af sommerens rotteyngel vil kunne ses, når man kommer til starten af oktober. - Men min fornemmelse er ud fra det, jeg har set nu, at vi får en stor rottesæson i 2018. Normalt vil jeg ikke betænke mig for at sige, at en god, varm og lang sommer giver flere rotter til efteråret, siger han. Dog fortæller han, at der skal tages forbehold for, at varmen kan have gjort det svært for nogle af rotterne, så vi ikke nødvendigvis drukner i rotter til vinter. - Spørgsmålet er jo, om det i virkeligheden har været så varmt, at det har konsekvenser for deres eksistens. For eksempel i form af at finde vand. Men er der noget, rotter er gode til, så er det at overleve, fortæller Claus Schultz.