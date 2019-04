Radiovært Benedicte Balling er død 43 år gammel

Radiovært Benedicte Balling er død i en alder af 43 år, oplyser radioen Nova i en pressemeddelelse.

Hun fik i 2017 konstateret brystkræft. Siden har hun kæmpet mod sygdommen, indtil hun mandag aften sov ind.

Benedicte efterlader sig manden Philip Krag-Juel-Vind-Frijs og deres fireårige datter Josephine

- Vi har haft fornøjelsen af Benedictes altid gode og smittende humør samt indlysende radiotalent, siden hun i 2010 startede som morgenvært på The Voice.

- I de sidste år har hun været studievært på Nova, hvor mange tusinde mennesker hver dag har nydt hendes selskab, skriver Nova i pressemeddelelsen.

Benedicte Balling debuterede på "Go' Morgen Danmark" i 1996. Senere fik hun job som reporter på danseshowet "Vild med dans", og hun har også medvirket i "Zulu Djævleræs".

I juni 2017 valgte værten at dele nyheden om kræften med offentligheden på Facebook.

- For en lille måned siden fik jeg konstateret brystkræft. Et kæmpe chok for mig og min familie og noget, jeg hver dag bearbejder i min hjerne og krop, skrev Benedicte Balling og tilføjede:

- Jeg er startet i behandling og glæder mig til, det er vel overstået. Har heldigvis verdens bedste familie, venner og kolleger, som støtter os hver dag.