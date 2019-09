Inden Lars Løkke Rasmussens afgang som formand i Venstre var der flirt og forlydender om indgående snakke mellem Løkke og De Radikales leder, Morten Østergaard.

Det forstummede dog med uroen i Venstre, og Morten Østergaard betegner i øjeblikket mulighederne som sat på pause.

Alligevel ser han allerede nu perspektiv i det mulige nye lederskab i Venstre, hvor Jakob Ellemann-Jensen er formandskandidat med Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby som næstformandskandidater.

- Jeg har kun udvekslet høfligheder med Jakob Ellemann indtil videre. Det synes jeg, er det mest rigtige. Men jeg kender ham så godt, at jeg ikke er i tvivl om, at vi ville få et fint og tillidsfuldt forhold til hinanden, siger Østergaard.

- Jeg har et super forhold til ham. Vi er begge valgt i Aarhus og kender hinanden rigtig godt. Men det afhænger jo af den politiske kurs, og den kender man jo først, når man er den, siger han.

Selv om Jakob Ellemann-Jensen i august proklamerede, at "Venstre hører hjemme i den borgerlige familie", afskrækker det ikke Morten Østergaard.

Og på trods af at forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne blev underskrevet med enighed i juni, ændrer det ikke på, at De Radikales leder også ser over på den anden side af midterlinjen i dansk politik.

- Jeg kan forstå, at Kristian Thulesen Dahl (DF) allerede står og knytter næven og siger: Kom tilbage Venstre, og vi holder øje med dig Jakob Ellemann.

- Jeg står med en fremstrakt hånd og siger: Hvis der skal udrettes noget, så kan I gøre det sammen med os, og vi behøver ikke vente på det næste valg, siger han.

De Radikale har svært ved at se sig i en aftale om tidligere tilbagetrækning med regeringen, og Enhedslisten og SF ser ikke ud til at være på linje med De Radikale i den økonomiske politik.

Men Østergaard frygter ikke, at partiet isolerer sig selv ved at have et ben strakt ud mod hver lejr.

- Min frygt kan være, hvis nogle af dem til venstre for os siger: "Nu er det vores tur til at sidde med godt halvdelen af befolkningens opbakning og drive politik hen over hovedet på de andre".

- Og når de er færdige med formandsvalget i Venstre, og der skal være fred i den borgerlige lejr, at de så siger: "Nu må vi holde sammen om laveste fællesnævner".

- Derfor er jeg så optaget af at prøve at bryde det billede. Hvorfor skal man egentlig ikke søge at have et ben i hver lejr i et forsøg på at skabe en ny lejr i dansk politik, siger Morten Østergaard.

Prisen kan dog både blive for høj og viljen for lav, tilføjer han.

- Men vi kommer til at gøre forsøget hver gang, så vi ved, hvad prisen for det brede samarbejde vil være. Det er bare mit signal til den nye formand og næstformand i Venstre.