Radikale: Tag en tredjedel af jorden fra landmændene

Danmark har alt for lidt vild natur - for meget jord bliver dyrket. Derfor vil Radikale nu dele landets landbrugsjord op i tre lige store dele: En til almindeligt landbrug, en til økologi og en skal omdannes til natur.

Hvis det bliver gennemført over godt 30 år, vil det kunne bidrage med en reduktion af CO2-udledningen på tre millioner tons og standse nedgangen i biodiversitet, hvor et stort antal dyrearter, f.eks. bier og sommerfugle, og plantearter forsvinder, mener Radikale.

Det konventionelle landbrug skal have den ene del til superproduktiv og højteknologisk fødevareproduktion, økologerne skal have den anden del til "suveræne unikaprodukter til en høj salgsværdi". De sidste 20 procent af Danmarks areal, der i dag er ejet og opdyrket af landbruget, skal til gengæld inddrages af staten og udlægges til skov, nationalparker og store områder, hvor bisoner, vildheste og kronhjorte skal kunne boltre sig frit.

Natur og miljø: Mens de første jordbær, kartofler og ærter er på vej ud til forbrugerne, er der opstået højsæson på Christiansborg for at komme med grønne udmeldinger. Socialdemokratiet var de første med et omfattende miljø- og klimaudspil i starten af maj, så farvede Venstre pludselig sit logo grønt, mens SF i avisen Danmark torsdag lancerede et bud på en grøn satspulje .

1. Dårlige jorde Marker, der giver dårligt udbytte. Primært jord tæt på ådale og moser, der ofte bliver oversvømmet og sandjorde. 2. Marker der ligger langt væk Mange landmænd har jord langt væk fra deres bedrift, hvor de bruger ressourcer på at transportere maskiner og mennesker rundt mellem spredte marker. 3. Tæt på byerne Radikale mener, at for mange danskere har for dårlig adgang til natur, og derfor vil de inddrage landbrug tæt på de større byer. 4. Sammenhængende natur Radikale vil prioritere at skabe større, sammenhængende områder af ny natur, så de vil gå efter marker, der kan skabe sådanne områder.

Dyr løsning

- Vi vil simpelthen købe landmændenes jord til markedspris. Det skal primært være de mest sårbare jorde, hvor det er nødvendigt at bruge meget gødning, og det tror jeg faktisk, rigtigt mange landmænd vil være interesseret i. Det vil være en kæmpegevinst for miljøet og klimaet at omdanne de jorde til natur, men det bør også være en gevinst for landmændene at kunne komme af med deres mindst rentable marker, siger Morten Østergaard, formand for Radikale.

Han understreger, at det er en diskussion, som alle partier kommer til at deltage i, når der for alvor skal tages fat på at leve op til klimaaftalen fra Paris.

- Alle ved, at landbrugets rolle i klimapolitikken er uomtvistelig. Derfor er dette ikke et angreb på landbruget, men en vision for fremtidens landbrug, som vil kunne danne skole langt uden for Danmarks grænser.

- Er det ikke en meget dyr løsning, hvis staten skal købe en tredjedel af Danmarks landbrugsjord?

- Jo, men der er ingen vej uden om, at vi skal bruge penge på dette. Mon ikke alle dem, der er dybt bekymrede for vores drikkevand og klimaet kan se fornuften i det? Det er penge, der skal findes på statsbudgettet, men jeg forestiller mig også, at vi må bruge noget af landbrugsstøtten til det, siger Morten Østergaard.

- Kan landbruget ikke argumentere for, at med landbrugsstøtten betaler du dem med deres egne penge?

- Jeg mener ikke, at man kan sige, at landbrugsstøtten er landbrugets penge. Og jeg ser ikke noget problem i, at de får penge for at overdrage deres jord i stedet for at dyrke den.