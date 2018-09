Jens Rohde var Venstres politiske ordfører fra 2001 til 2006-07, da han forlod Folketinget. I 2009 kom han i EU-Parlamentet, men skiftede i 2015 til Det Radikale Venstre. Nu bytter han hjembyen Viborg med en valgkreds på Frederiksberg for at komme i Folketinget for Det Radikale Venstre.