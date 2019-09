Radikale: Bredt flertal er afgørende for klimalov

I foråret var et mål om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030 noget, der hørte en lille gruppe i Folketinget til. Nu har det et stort flertal.

Det bringer glæde hos Radikale Venstre, der som nogle af de første præsenterede målsætningen.

Det siger Ida Auken (R), klimaordfører for Radikale Venstre, efter at Dansk Folkeparti torsdag aften tilsluttede sig målet.

- Jeg er helt utroligt glad for, at der dag for dag kommer flere mennesker til den gruppe i Folketinget, der vil have en bindende klimalov og tilslutter sig det mål, som kun vi og få andre partier havde tidligere.

- At vi nu får et bredt flertal, giver en stabilitet, der gør, at firmaer tør investere efter det. Det er vigtigt, at målet bliver stående lige meget om flertallet i Folketinget skifter.

- Så det kan være den bedste nyhed i klimapolitikken længe, siger Ida Auken.

I starten af året var det kun Alternativet og Enhedslisten, der havde 70 procent som målsætning. Under valgkampen kom Radikale Venstre og SF til. Ved indgangen til valget betød det, at 38 ud af de 175 danske mandater i Folketinget støttede målet.

Under regeringsdannelsen kom Socialdemokratiet til, og efter valget har De Konservative og Dansk Folkeparti tilsluttet sig.

Det betyder, at målsætningen nu har støtte fra 124 mandater.

- Det er ikke nogen let beslutning for os, for vi ved alle sammen, hvor svært det er at nå frem til de 70 procent, skrev formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl torsdag i sit nyhedsbrev.

- Med mange partier om bordet kan vi forhindre, at de ukloge beslutninger vinder indpas. Hive Socialdemokratiet i en retning, hvor det ikke bliver Enhedslisten og Alternativet, der dikterer dansk klimapolitik.

Ida Auken mener, at de mange demonstrationer fra specielt unge - samt det faktum, at effekterne af klimaforandringer nu kan ses og mærkes, har gjort forskellen.