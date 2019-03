Sedra taler dansk flydende i et heftigt tempo. Hun læser medicin. Hun vil Danmark med hud og hår efter flugten fra krig, forfølgelse i det forrevne Syrien.

Engang sagde Venstre "Danmark for dem, der kan og vil". Det rimer på Sedra. Men sådan er det ikke længere. Hun spørger nu: vil I mig ikke? For Dansk Folkeparti har ønsket et såkaldt paradigmeskifte. Lad os kalde det ved dets rette navn: et integrationsstop. Og når Kristian Thulesen Dahl ønsker noget, klapper Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen hælene i og følger blindt efter i jagten på magten.

Derfor har Sedra god grund til at spørge. Hun er ikke alene med sit spørgsmål. Mona Striib, formand for FOA, råber vagt i gevær. Hun hører som os andre både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen ønske flere sosu-assistenter. FOA organiserer 10.000, der leverer omsorg, og som er her på en opholdstilladelse. Og FOA forudser om få år en mangel på 40.000 sosu-assistenter til at tage sig af de langt flere ældre, vi også skal sikre en værdig alderdom.

Det er jo omvendtslev. Mona Striib spørger: Hvordan skal vi skabe tryghed for en værdig ældrepleje, når Lars Løkke og Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl fortæller dem, der gerne vil levere den omsorg, at de er uønskede?

Rundt om i landet lyder der måben fra landmænd og virksomhedsejere, der med glæde kaster energi og kræfter i at ansætte og integrere flygtninge. Aldrig har vi haft så mange flygtninge i arbejde - og hurra for det. Men hvorfor skal vi bruge kræfter på at få flygtninge i arbejde, hvis vi ikke kan beholde dem? Spørger landets erhvervsliv.

Hvordan kan vi skabe tryghed om, at børn kan få en madpakke med, når de går hjemmefra? At de kan komme med på lejrtur - og føle sig ligeværdige, når man lige skærer den i forvejen umenneskeligt lave integrationsydelse, så den næsten krydser grundlovens eksistensminimum? Hvordan skaber vi tryghed for, at de bliver til medborgere, når al deres forældres tid går med at få råd til mad?

Det får ikke mange i job. Det eneste, vi kan være sikre på, det skaber, er isolation - og flere kriminelle og radikaliserede. Det skaber utryghed for Danmark.

Venstre-veteranen Birthe Rønn Hornbech har ret, når hun kalder paradigmeskiftet "hul i hovedet". Et integrationsstop vil, som hun skriver, ikke påvirke behovet for at flygte fra nød og elendighed, krig og forfølgelse.

Vi har brug for en ny retning, hvor vi løser virkelighedens problemer. For hverken paradigmeskifte, håndtryksloven eller burkaforbuddet vil løse et eneste integrationsproblem.

Vi skal i stedet sætte os for at blande vuggestuer, børnehaver, skoler og gymnasier, så der ikke er mere end en tredjedel tosprogede. Ingen skal tilbringe mere end tre år på kontanthjælp. 93 procent af Mjølnerparkens kontanthjælpsmodtagere har ikke folkeskolens afgangseksamen. Hvorfor opskoler vi dem ikke? Tænk, hvis vi brugte de mange, mange polititimer, der går med paskontrol ved grænsen på at forebygge bandekriminalitet?