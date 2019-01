Radikal: Raskmeldingsforslag vil hjælpe psykisk syge

Radikales Anne Marie Geisler bakker op om forslaget om at indføre en mulig raskmelding for psykiske lidelser.

Når Folketinget torsdag skal tage stilling til et beslutningsforslag om at gøre det muligt for psykisk syge at blive erklæret raske, er Anne Marie Geisler Andersen fra Radikale positivt indstillet.

Hun fik selv diagnosticeret adhd tilbage i 2010. Men for tre år siden konstaterede en psykiater, at der ikke længere var grundlag for at opretholde diagnosen.

- Så troede jeg, at det automatisk kom til at stå i min journal, at jeg ikke længere levede op til diagnosekriterierne, men det gjorde det altså ikke.

- Og det gør der stadig ikke, selv om det er flere år siden, at jeg fik det at vide, siger hun.

Netop det, at man aldrig kan slippe af med en diagnose igen, kan betyde, at mange ikke får den hjælp, de har brug for, mener hun.

- Det kan afholde nogen helt fra at opsøge en læge eller psykiater, fordi de er bange for få en diagnose, de aldrig kan komme af med.

- Det kan betyde, at de måske får problemer med at kunne tegne forsikring, eller at der er job, de ikke længere kan få. Og derfor tør de ikke, siger hun.

Anne Marie Geisler Andersen har selv kendskab til folk, hvor dette netop gør sig gældende.

Hun undrer sig over, at man ikke i det psykiatriske system har indbygget en obligatorisk opfølgning på en psykisk diagnose, på samme måde som man eksempelvis tjekker op på folk, der har været i kræftbehandling.

Opfølgningen skal blandt andet have til formål at konstatere, om der stadig er grundlag for at opretholde diagnosen.

Det skulle i givet fald være op til fagkundskaben, hvornår og hvor hyppigt man skal til tjek.

- Det vil være meget individuelt fra person til person og fra diagnose til diagnose, hvor lang tid der skal gå, før man kan erklære nogen rask, siger Anne Marie Geisler Andersen.

Hun vikarierer for Martin Lidegaard i Folketinget lige nu i forbindelse med, at han holder barselsorlov.

Anne Marie Geisler Andersen sad i Folketinget fra 2009 til 2011 for Radikale og var i den forbindelse psykiatriordfører for partiet.

Hun har også siddet i Københavns Borgerrepræsentation og er i dag kommunalbestyrelsesmedlem i Esbjerg.