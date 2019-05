- Jeg kan ikke give en 100 procents garanti, men jeg tror det ikke.

Sådan lyder det fra børne- og ungerådmanden i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), når han bliver spurgt, om man også vil kunne finde eksempler på omsorgssvigtede børn i aarhusianske daginstitutioner.

Det sker, efter at TV2-dokumentaren "Daginstitutioner bag facaden" har vist billeder af børn, der ifølge eksperter svigtes af det pædagogiske personale.

Men strukturen på institutionsområdet i landets næststørste by er anderledes, påpeger rådmanden. Her er lederen med i hverdagen på stuerne, og det mindsker ifølge rådmanden risikoen for, at der sker et kulturskred.

- Vi har en anderledes ledelsesstruktur, hvor vores ledere har tid på stuerne sammen med børnene og kan være med til at anvise, at man har en god og sund kultur, siger Thomas Medom.

Når man har en klyngestruktur som den københavnske, hvor en leder er ansvarlig for flere matrikler, kan det ifølge Thomas Medom betyde, at lederne ikke ser, hvad der foregår på stuerne.

- Vi har også haft nogle sager med støtte og ledelsesopfølgning, men det er ikke sager, der har ligget så højt på alarmskalaen, som det vi har set i dokumentaren, siger Thomas Medom.

Kommunen fører løbende tilsyn med den pædagogiske kvalitet, og tilsynsrapporterne ligger offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Tv-dokumentaren bygger på skjulte optagelser af børnene i daginstitutioner.

Men i Aarhus opfordres pædagogerne ifølge rådmanden til at filme hinanden i hverdagen.

- Det er vigtigt, at man har en kultur, hvor det er okay at dele bøvl og det, der er svært. Det gør vi meget i, blandt andet med en kultur, hvor kolleger filmer hinanden og drøfter det efterfølgende på personalemøder, siger Thomas Medom.

Dokumentarudsendelsen har dog givet anledning til, at rådmanden har drøftet sagen med forældrerepræsentanter i Århus Forældreorganisation.

Det er mundet ud i en opfordring til forældre, der føler sig utrygge, til at gribe fat i pædagoger eller forældreråd.