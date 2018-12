Når ældre og patienter med langvarige sygdomme udskrives fra sygehuset, skal de praktiserende læger og sundhedspersonalet i kommunerne være bedre rustede til at tage imod patienterne.

Og patienterne selv skal vises vej gennem systemet af særlige hjælpere.

Det mener De Radikale. Partiet vil med et nyt udspil skabe et bedre samspil mellem de forskellige behandlere i sundhedssystemet.

- Det store problem i det danske sundhedsvæsen er den tiendedel af patienterne, som har meget langvarige forløb, fordi de er kronisk syge eller har flere diagnoser, siger politisk leder Morten Østergaard.

- Det er dem, der ofte både behandles i regionerne og håndteres af kommunerne. Det er dem, der ofte bliver klemt, fordi systemerne ikke taler godt nok sammen, siger han.

De Radikale foreslår i sit sundhedsudspil blandt andet en helt ny medarbejdergruppe: behandlingsvejledere. De skal sikre, at netop patienter med kroniske eller psykiatriske sygdomme, flere forskellige sygdomme og ældre får et mere trygt forløb gennem sundhedssystemet.

- Behandlingsvejlederne bliver patienternes ansigt på sundhedsvæsenet, uanset om det er i den kommunale eller regionale del.

- Det betyder, at der er én person, der har det fuldstændige overblik over ens behandling, så man ikke bliver tabt mellem to stole, når man overgår fra et hospital til en kommune, siger Morten Østergaard.

Idéen er, at behandlingsvejlederne skal have en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske eller sundhedsplejerske.

De Radikale har også en idé til, hvordan patienter, der bliver udskrevet, får den opfølgende behandling, som speciallæger på sygehusene har tiltænkt. Det skal være muligt for sygehuslæger at henvise patienter til behandling hos praktiserende læger.

I dag kan de vigtigste informationer om patienternes videre forløb ifølge De Radikales oplysninger let blive overset i lange udskrivningsbreve fra sygehusene til de praktiserende læger.

Desuden vil partiet oprette 100 ekstra studiepladser på medicinstudiet. Der skal også udbydes 50 ekstra uddannelsesforløb inden for almen medicin for at imødegå manglen på praktiserende læger.

De ekstra pladser kommer oven i det øgede optag på 250 pladser på medicinstudiet i 2019 og 30 uddannelsesforløb i almen medicin, der allerede indgår i regeringens udspil fra tidligere på året.

Pengene til at realisere udspillet vil De Radikale finde i det økonomiske råderum - altså den danske stats reserve.

Søndag følger Morten Østergaard en sygeplejerske på Hvidovre Hospital i en slags praktik for at opleve sundhedsvæsenet på nærmeste hold og høre, hvilke tanker personalet gør sig om systemet.