Psykiatriens mest syge indlægges i gennemsnit 19 gange årligt

Antallet af genindlæggelser og deres andel af de samlede indlæggelser i psykiatrien er steget markant siden 2010.

Det viser nye tal, som Sundhedsministeriet har fået hos Sundhedsdatastyrelsen, skriver Jyllands-Posten.

Tallene afslører også, at en lille gruppe på 74 meget syge psykiatriske patienter står for en stor del af alle genindlæggelser. I gennemsnit var de 74 patienter, der blandt andet har diagnoser som skizofreni, afarter af psykoser eller voldsomme bipolare lidelser, indlagt 19 gange i fjor.

Hos organisationerne Bedre Psykiatri og Sind betegner man de nye tal som "vilde" og "chokerende".

- 19 indlæggelser om året. Det er i ordets oprindelige betydning bindegalt og udtryk for en pivringe kvalitet i psykiatrien, siger generalsekretær i Bedre Psykiatri Thorstein Theilgaard til Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) erkender over for avisen, at der ikke er gjort nok for de allermest syge psykiatriske patienter.

- Disse tal udkrystalliserer jo helt klart de udfordringer og kæmpestore opgaver, som vi står over for i psykiatrien. Der er en gruppe af de allermest syge patienter, som vi bare ikke gør det godt nok for.

- Det er en alarmklokke, som vi skal reagere på. Disse mennesker går glip af halve og hele år - eller halve og hele liv, siger Ellen Trane Nørby til Jyllands-Posten.

Regeringen har meldt ud, at de 100 millioner ekstra kroner, som den med den kommende psykiatrihandlingsplan vil tilføre psykiatrien, dels skal gå til specialiserede teams i børne- og ungdomspsykiatrien og dels til en helt ny type intensive psykiatriske sengeafsnit til de allermest syge.