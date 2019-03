Provokerende popstjerne kommer til Tinderbox 2019

Hovednavnet til Tinderbox-festivalen 2019 bliver den amerikanske megastjerne Miley Cyrus.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse onsdag.

Her fremgår det også, at plakaten for årets Tinderbox er fuldendt.

Talsmand for Tinderbox John Fogde kalder det for det "stærkeste program", som festivalen har haft.

- Vi er vanvittigt begejstrede over, at det er lykkedes at få så stort et navn med i sidste runde offentliggørelser, siger han i meddelelsen.

Det er kun anden gang, at den 26-årige sanger besøger Danmark, siden hun skød sin solokarriere i gang i 2008.

Berømmelsen begyndte for Cyrus, da hun spillede barnestjernen Hannah Montana i den populære Disney Channel-serie af samme navn.

Hun turnerede med sange fra serien og andre Disney-stjerner, inden hun sprang ud som solokunster som 16-årig. Siden har hun solgt 16 millioner plader og toppet albumhitlister i USA flere gange.

Hendes gennemslagskraft blandt sine mange fans blev cementeret, da hun i 2008 og 2014 var på Time Magazines liste over verdens mest indflydelsesrige personer.

Den indflydelse blandt et relativt ungt publikum har også været genstand for kontroverser igennem årene. Cyrus har nemlig bevæget sig langt fra de uskyldige Disney-år.

Især albummet Bangerz fra 2013 vakte opsigt og forældreforargelse. Referencer til narko, seksuelle overtoner i tekster og hendes musikvideoer var grænseoverskridende, hed det.

Det har dog ikke rørt ved interessen for hendes musik. På musiktjenesten Spotify har Miley Cyrus over 25 millioner månedlige lyttere.

Ud over Cyrus annoncerer festivalen 23 andre nye navne. Herunder den italienske diskolegende Giorgio Moroder og danske kunstnere som Den Gale Pose og Michael Falch.