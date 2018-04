Provinsen vinder kapløb: Regering lægger op til jobfest i energisektoren

- Udspillet kommer både til at handle om afgifter og om grøn omstilling, så vi kan nå målet om at mindst 50 procent af energibehovet skal dækkes af vedvarende energi i 2020. Vindmøllerne snurrer allerede hurtigere og hurtigere, og der vil både være mere vind og mere sol i det nye udspil. Den grønne el skal være med til at fortrænge den fossile energi (olie og kul, red.), siger ministeren.

Men et kommende energiudspil fra regeringen vil fyre yderligere op under væksten, og et eksporteventyr venter om hjørnet, lover Lars Chr. Lilleholt (V), der er energi- forsynings- og klimaminister.

Eksport-eventyr

Mere grøn energi herhjemme er blot en lille del af det eksporteventyr, der venter de danske virksomheder, som er eksperter i grønne løsninger. Allerede i dag eksporterer de for 70 milliarder kroner, og regeringens ambition er at fordoble eksporten til 140 milliarder kroner frem mod 2030. Og det er ikke urealistisk, mener Lars Chr. Lilleholt:

- Hele verden efterspørger grønne løsninger, siger Lars Chr. Lilleholt og peger på, at landene ved klimatopmødet i Paris forpligtede sig til at investere svimlende 70.000 milliarder kroner i grønne løsninger frem mod 2030.

- Regeringens ambition er, at Danmark skal have en andel af det, for vi har virksomheder, der er førende med løsninger på det grønne område, siger ministeren.

Netop Danmarks egen omstilling til grøn energi skal være med til at bane vejen, hvis den nuværende eksportsucces skal fordobles på 12 år. Den vil gøre Danmark til det udstillingsvindue, der gerne skulle få andre lande til at hive pengepungen frem og søge mod kassen, mener regeringen.

Energiministeren har ikke nogle tal på, hvor mange job, der vil blive skabt i kølvandet på det grønne energi-fremstød. Men det bliver rigtigt mange, siger han.

- Det glæder mig at se, at de grønne job fordeler sig ud over landet, men især at de jyske kommuner tegner sig for en stor del af dem. Vores energiudspil vil skabe endnu mere vækst og flere arbejdspladser, siger Lars Chr. Lilleholt.

Regeringens udspil ventes i løbet af de kommende uger.