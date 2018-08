Proforma-ægteskaber skal jages fra Odense

Men det er også en bagdør til at få mennesker fra tredjeverdenslande ind ad bagdøren i EU. Der findes ikke tal for omfanget af proformaægteskaber, men på Ærø har man en mistanke i en-to procent af tilfældene. En rapport fra Rigspolitiet fra april beskriver, at proformaægteskaber bliver arrangeret af internationale kriminelle netværk, at kommunernes kontrol ikke har været underlagt faste retningslinjer, og at der er konstateret flere tilfælde, hvor kommunerne i tvivlstilfælde ikke har underrettet politiet. I maj besluttede alle Folketingets partier - bl.a. på baggrund af rapporten - at centralisere og udbygge kontrollen, og socialminister Mai Mercado (K) oplyser til avisen Danmark, at den kommer til at ligge i Odense og vil være køreklar fra 1. januar med 35 specialiserede medarbejdere.

Kontrol: Især udkantskommuner som Ærø, Fanø, Tønder, Langeland og Sønderborg nyder godt af, at udlændinge kommer til for at blive hurtigt gift. Næsten hver tredje alle de 44.000 ægteskaber, der blev indgået i Danmark i 2016 var mellem to parter, hvor ingen af dem bor i Danmark. Over 4000 af dem blev gift på Ærø, hvor bryllupsturismen holder liv i en stor af del af de små forretningsdrivende på øen, værelsesudlejning, restauranter, frisører, blomsterhandlere osv.

En ny ekspertenhed med 35 ansatte skal fra en adresse i Odense håndtere alle ansøgninger om ægteskab mellem udenlandske statsborgere fra 1. januar.Hvis ingen alarmklokker ringer, vil de straks blive ekspederet videre til den kommune, hvor ægteskabet skal indgås. Socialministeriet vurderer, at det vil dreje sig om 90 procent af tilfældene. Hvis alarmklokken ringer, vil ansøgning blive underkastet kontrol. Det kan f.eks. være, hvis det er en borger fra et af EU's fattigere lande, f.eks. Rumænien eller Portugal, der vil giftes med en statsborger fra et tredjeverdensland. Det kan være, hvis de to borgere ikke taler samme sprog, eller hvis de aldrig har boet i samme land. Det kan være, hvis der er mistanke om, at der er indleveret falske dokumenter, pas f.eks. Herefter kan de to borgere blive indkaldt til personlige samtale i Odense. Forventningen er, at man næppe vil møde op, hvis der er tale om et proformaægteskab. Gebyret for en sådan ansøgning har i kommunerne været på 875 kroner. I den nye enhed stiger prisen til 1618 kroner.

Mere nidkær kontrol

- Hvorfor skal kontrollen med proformaægteskaber ikke ligge i kommunerne, hvor i hvert fald nogle af dem har opbygget både erfaring og ekspertise?

- Fordi vi ikke vil have, at bryllupsturister skal kunne shoppe rundt mellem kommunerne. Vi vil have stoppet proformaægteskaberne, og så må det være sådan, at kompetencen til at afsløre dem skal være ens, uanset hvilken kommune der bliver søgt hen til, siger socialminister Mai Mercado (K).

- På Ærø vurderer de, at problemet højst omfatter en-to procent af ægteskaberne, og at de sagtens kan håndtere opgaven. Vurderer du anderledes?

- Omfanget kender vi sagens natur ikke endnu, men vi ved fra Rigspolitiet, at problemet er reelt. Dette har vanvittigt store konsekvenser for mennesker, der bliver gift mod deres vilje for at skaffe ophold til mennesker uden for EU. Det nødvendiggør, at vi centraliserer for, at vi skal kunne sætte ens ind over for snyd i hele landet.

- Borgmestre i kommuner med meget bryllupsturisme kalder det symbolpolitik, der ikke vil have nogen effekt, men blot fordyre kontrollen. Forstår du kritikken?

- Denne diskussion skal handle om noget større og mere end arbejdspladser i Ærø Kommune f.eks. Den handler om menneskerettigheder, om frihed og om retten til selv at bestemme, hvem man skal giftes med. Der skal vi øge kontrollen og gøre den mere nidkær. Det væsentlige i kontrollen skal ikke være, om nogle få kommuner har ekspertisen til at udføre den selv, men om at udspekulerede bagmænd ikke skal kunne flytte deres ulovligheder fra kommune til kommune. Langt størstedelen er kommunerne har jo slet ikke udenlandske ægteskaber i dag. Vi vil ikke have at problemet flytter derhen.