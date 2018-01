Professor: Sæt tobaksprisen op og gem pakkerne væk

Der er fortsat alt for mange, der ryger i Danmark. Og mest bekymrende er det, at andelen af børn og unge, der tænder deres første cigaret, stiger.

Sæt prisen op, og udviklingen vil vende, siger en af landets førende eksperter i forebyggelse professor Morten Grønbæk.

- Det allervigtigste er, at vi får stoppet den bølge af børn og unge, der begynder at ryge. Det bør ske med en betydelig prisstigning, og ikke, som vi før har set, to-tre kroner.

- Det skal være et ordentligt smæk, siger Morten Grønbæk, der er formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske priser på cigaretter er blandt de laveste i Europa målt i forhold til forbrugerpriserne generelt.

Blandt 37 europæiske lande ligger Danmark på en andenplads, når det kommer til de billigste cigaretter.

Særligt for de yngste rygere har prisen betydning.

- Vi ved fra undersøgelser, at mange unge siger, at de vil holde op, hvis det bliver dyrere. Lige nu er der hver dag 40 unge, der begynder at ryge, siger Morten Grønbæk.

Han henviser til Norge og Storbritannien, hvor en pakke cigaretter koster omkring 100 kroner, mens prisen herhjemme ligger på mellem 36 og 48 kroner.

- En fordobling af prisen ville virkelig give smæk for skillingen, men det ville også have en effekt, hvis en pakke steg med for eksempel 25 kroner, siger Morten Grønbæk.

Men færre vil også blive fristet, hvis de kulørte cigaretpakker udskiftes med neutrale.

- Pak cigaretterne ind i gråt papir og gem den ind under disken, så de ikke længere er så synlige.

Men ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil det ikke have en effekt at gøre tobak dyrere.

- Geografisk ligger vi et sted, hvor det er let for mange at købe cigaretter i udlandet. Jeg er helt overbevist om, at lige så mange vil ryge, men at cigaretterne enten vil blive købt i udlandet eller smuglet ind, siger Karsten Lauritzen til Politiken.

Men det afviser Morten Grønbæk:

- Typisk har danskere taget til Sverige eller Tyskland for at købe cigaretter, men her ligger priserne højere end i Danmark, så det argument giver ikke længere nogen mening.