Prishop på smøger: Det mener partierne

Brigitte Jerkel, de konservative

- Nej, vi går ikke ind for at hæve skatter og afgifter, og vores bekymring går på, at det vil skabe et illegalt marked og øge grænsehandlen.

Alle eksperter siger, at prisregulering er det mest effektive.

- Vi følger også udviklingen i andre lande, der har hævet prisen. Men grundlæggende går vi ikke ind for at hæve skatter og afgifter. Og vi mener, at det rigtige er at sætte tidligt ind for at begrænse antallet af rygere. Vi har været ude med et forslag om røgfri skoletid. Vi er ambitiøse, og regeringens ambition er en røgfri generation i 2030.

Netop derfor burde I da hæve prisen, når nu alle eksperter siger, at prisforhøjelse er det mest effektive?

- Jo, men det er der, bekymringen for et illegalt marked og øget grænsehandel spiller ind. Når det så er sagt, så er vi åbne overfor på et tidspunkt at justere prisen.