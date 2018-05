Prins Henriks vinslot hylder Kronprins Frederik med ny vin

Ny vin: H.K.H. Prins Henrik døde i februar 2018, få måneder inden han ville have kunnet fejre sin søns fødselsdag. Prinsen havde et særligt forhold til sit franske hjemland og vinslottet i Cahors, som han købte i 1974 sammen med Hendes Majestæt Dronningen. Slottet ligger ikke langt fra Henriks fødeby, og til sin død havde det en særlig plads hos prinsen.

Kort efter Henriks død udkom Les Aquarelles de Majeste fra netop Chateau de Cayx. Vinen blev prydet med én af Dronningens akvareller, og bliver nu fulgt op med le Prince Frederik 50 ans, som en markering af Kronprinsens halve århundrede - en af i øvrigt mange festlige begivenheder i forbindelse med fødselsdagen.

Les Aquarelles de Majeste blev taget rigtig flot imod af danskerne, og marketingchef hos H.J. Hansen Vin A/S, Lars Benmouyal, som forhandler vinene fra Chateau de Cayx, ser frem til at kunne dele Frederiks fødselsdagsvin med resten af Kongeriget.

-Vi glæder os. Det er selvfølgelig noget særligt med denne vin, ligesom det var det med Les Aquarelles de Majeste. Den har en ekstraordinær historie i et særligt forår for kongefamilien. Men det er samtidig også en fantastisk vin, og hvis man vil prøve en klassisk vin fra slottet i Cahors, er det en oplagt lejlighed. Det er en blød og elegant vin, som sagtens kan gemmes - men selvfølgelig også drikkes nu, hvis man vil fejre fødselsdagen sammen med os og resten af Danmark.

Også hos Chateau de Cayx er der tilfredshed med Kronprinsens vin:

-Det har været spændende proces med at skabe de absolut bedste forhold for at skabe en smuk vin til den store dag. Vi har valgt at bruge nogle af slottets bedste, gamle vinstokke, som er vendt stik mod syd og får masser af den sydfranske sol og varme på egnen, som H.K. H. Prins Henrik elskede så højt. Vi har samtidig været omhyggelige med at finde de helt rigtige egetræsfade til lagringen, og det er blevet lige præcis den fyldige og intense vin, vi synes, den skulle være, forklarer Winemaker hos det kongelige vinslot, Hervé Froment.

Le Prince Frederik 50 ans er produceret udelukkende på fuldmodne Malbec-druer, der alle er håndsorteret i vineriet før selve vinifikationen. Efter endt gæring er vinen lagret i 12-18 måneder på franske egetræsfade. Den er præget af noter af røde frugter, et let krydret touch og silkebløde tanniner. En vin, som også franske tunger sætter pris på, i det den netop har vundet guld ved prestigefyldte Concours Général Agricole i Paris.

Le Prince Frederik 50 ans er kun produceret til den store begivenhed og derfor kun i begrænset antal.