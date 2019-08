Prins Henriks kunst kan blive hvermandseje

Prinsens jadekunst og afrikanske masker kommer under hammeren. Det er første gang, at kongehuset sælger ud.

Voodoofigurer, fabeldyr og fallossymboler fra Asien. Masker og træfigurer fra Elfenbenskysten og andre afrikanske lande - det hele mærket på bagsiden med H og en kongelig krone.

Prins Henrik var en stor samler, og det vidner den samling af asiatisk og afrikansk kunsthåndværk om, som tirsdag sættes på auktion hos Bruun Rasmussen.

Køberne kan byde på ikke færre end cirka 2500 effekter, som har fyldt reoler, vægge og vindueskarme på Amalienborg, Fredensborg og på prinsens franske vinslot, Château de Cayx.

En imponerende samling, siger Ralph Lexner, afdelingsleder og vurderingssagkyndig i auktionshuset.

- Modsat andre samlere har prinsen ikke solgt ud undervejs, og derfor er samlingen blevet så omfangsrig.

- Det er mængden af effekter, der gør den til noget særligt, siger han.

Prins Henrik begyndte for alvor at opkøbe i 1980'erne og fortsatte resten af sit liv under rejser, på loppemarkeder, hos forhandlere og private samlere.

Han faldt især for former, farver og kulturen bag effekterne. Derimod var han mindre optaget af, om indkøbene var sjældne eller udsøgte.

- Andre storsamlere går efter den fineste kvalitet og de dyreste ting, mens prinsen mere er gået efter det dekorative.

- Det er ikke så meget de enkelte effekter, der i sig selv er fantastiske, siger Ralph Lexner.

Museumsinspektør ved Nationalmuseet Jesper Kurt Nielsen har flere gange set samlingen. Også han peger på, at den især er interessant, fordi den netop har tilhørt prins Henrik.

- Prinsen har haft et andet syn på genstandene, end vi i museumsbranchen ville have, og han har samlet ind med andre strategier.

- Han har købt de ting, som han kunne lide, og det er det, der gør samlingen interessant.

Siden 16. august har det været muligt at se genstandene på et eftersyn.

Hver dag har flere hundrede mennesker været forbi, siger vurderingsekspert Ralph Lexner.

Blandt dem mange, som ikke plejer at gå på auktion.

- Nogle kommer, fordi de gerne vil blive lidt klogere på, hvem prins Henrik var, og hvad det var, han samlede på.

- Andre er fascineret af, at det for første gang er muligt at købe ting, der har stået i de kongelige gemakker.

Prins Henrik døde i 2018 og tilkendegav i sit testamente, at samlingen skulle sælges på auktion.

Det er første gang, at kongehuset sælger ud af sine ejendele.