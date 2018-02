Præster på vej i strejke: Kan ramme forårets konfirmationer

Præster: Står du foran en konfirmation eller et bryllup i dette forår, skal du håbe på, at din lokale præst er tjenestemandsansat.

For er hun en af de cirka 370 overenskomstansatte præster i den danske folkekirke, kan hun blive ramt af storkonflikt og i yderste konsekvens lockout, hvis ikke stat, kommuner og regioner kan lande en overenskomstaftale med landets cirka 750.000 offentligt ansatte.

Lige nu er fronterne trukket hårdt op mellem parterne, som mødes i forligsinstitutionen torsdag, fordi forhandlingerne mellem de ansatte og arbejdsgivere reelt er brudt sammen. Situationen kan føre til storstrejke fra 1. april, som muligvis vil blive modsvaret af en lockout fra arbejdsgivernes side, hvilket få reelle konsekvenser for en lang række velfærdsområder.

Per Bucholdt Andreasen, sognepræst og formand for Præsteforeningen, som organiserer landets godt 2000 aktive præster, erkender, at en storkonflikt eller lockout i yderste konsekvens kan ende med aflysninger af kirkelige handlinger.

- Det er stadig spekulativt, men ja, det kan få konsekvenser for sådan noget som konfirmationer og bryllupper, siger han.

- Kan det ende med, at man i nogle kirker ligefrem må aflyse konfirmationer?

- I mange tilfælde er der flere præster inde over et konfirmationshold, så jeg forventer, at det vil kunne løse sig uden aflysninger i mange tilfælde. Men ja, i sidste ende kan det betyde aflysninger, siger Per Bucholdt Andreasen.