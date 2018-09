Er det udtryk for et samfund i krise, at det ikke længere er tabu at snakke om flydende kønsidentiteter - og at der ikke længere er noget, vi kan kalde normalt? Ja, mener menighedspræst og formand for Evangelisk Luthersk Netværk Jens Lomborg. En mand bliver født som mand, en kvinde som kvinde, vi forelsker os i det modsatte køn, og det skal vi turde at tale højt om.

- Jeg oplever, at man ikke må tale om det. Jeg har en modpart, der definerer sig som den venlige og mangfoldige modpart, og så er vi kristne sat i bås, og så kan vi lige så godt holde op med at snakke sammen, siger Jens Lomborg til avisen Danmark, som har sat ham stævne for at snakke om det, der er så svært at snakke om.

For Jens Lomborg ramte det hovedet på sømmet, at studieværten selv var så nervøs for at sige de forkerte ord.

"Det er en svær diskussion det her. Jeg er også bange for at sige eller bruge de forkerte udtryk," sagde Nynne Bjerre Christensen.

Interview : For et par uger siden var menighedspræst i Skjern Bykirke, Jens Lomborg, inviteret i DR2-programmet "Deadline" til en debat om, hvorfor syv kristne organisationer vil gøre op med det, de kalder "flydende kønsidentiteter". En af de syv organisationer er Evangelisk Luthersk Netværk, som Jens Lomborg er formand for, og derfor var han inviteret i studiet.

- Hvad er det lige, der sker, når vi som samfund nærmest helt ukritisk bliver påvirket i retning af, at køn er en konstruktion? Det kan godt være, jeg ser spøgelser, men det virker til, at nogle synes, at jordemoderen skal holde barnet op i fødderne og sige: "Det bliver muligvis en pige. Det finder hun ud af om nogle år". Jeg forstår det simpelthen ikke.

Skift køn på nem-id

Men hvad er problemet i, at man konstruerer sit eget køn, hvis man for eksempel ikke føler sig hjemme i den krop, man er født i?

- Fordi det handler om et opgør om mennesket, som det er skabt biologisk, og det er vi jo grundlæggende i to former - med ganske få variabler. Mand og kvinde. Så jeg bliver lidt mistænkelig: "Hvad er det egentlig, vi har med at gøre her?" Jeg forstår ærligt talt ikke, at der ikke er en masse fagpersoner, læger, sundhedsplejersker, sociologer eller jordemødre, der tager fat på det her.

Hvad er det, de skulle tage fat i?

- Tag for eksempel loven om juridisk kønsskifte fra 2014. Du skal ikke ind forbi en sundhedsperson mere. Du kan skifte køn på nem-id. Et barn har heller ikke længere retten til at kende sit biologiske ophav. De love vil jeg gerne have rullet tilbage.

- Jeg er 100 procent sikker på, at to mødre kan knuselske deres børn lige så meget som enhver heteroseksuel kernefamilie kan. Men jeg vil bare samtidig have lov til at sige, at det godt nok er et samfundsmæssigt socialt eksperiment, når det normale ikke findes mere. Når vi lige pludselig får en lovgivning, der siger, at det ikke længere er en menneskeret for et barn at kende sin mor og far. At familien, barnet fødes ind i, ikke har en mor og far. Der er forælder 1 og forælder 2, som der står på attesten, siger Jens Lomborg.