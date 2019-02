Præsidiemedlem uenig med Pia K.: Dragsted skulle have lov at tale

Folketingets formand afbrød torsdag et medlem fra Enhedslisten, der kaldte et udsagn fra DF'er for racistisk.

- Det der vil jeg have mig frabedt.

Med de ord afbrød Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), torsdag Enhedslistens Pelle Dragsted, da han på Folketingets talerstol kaldte udtalelser fra Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth for racistiske.

Men havde Folketingets tredje næstformand, Christian Juul (EL), ledet mødet den dag, var det gået anderledes.

- Jeg ville ikke have gjort noget. Jeg ville have ladet dialogen fortsætte, siger Christian Juul.

Anledningen til Dragsteds kommentar var, at Berth efter en kommentar om dansk og svensk integrationspolitik stillede spørgsmålet:

- Er erkendelsen ikke bare den, at integrationen af folk fra overvejende muslimske lande, den kan ikke lade sig gøre? Kan hr. Pelle Dragsted pege på et eneste vesteuropæisk land, der har formået at integrere de muslimer, der er kommet til deres lande? Bare et?

Det er den udtalelse, som Dragsted mener, er racistisk. Men det fik Pia Kjærsgaard til at bryde ind.

- Det beskylder vi ikke hinanden for, sagde hun blandt andet.

Christian Juul mener, at både Berth og Dragsted balancerer på kanten af de "utilbørlige ytringer", som det præsidiemedlem, der leder mødet, kan gribe ind over for.

- Hvis man vurderer Berths udtalelse, så kan man sige, at det var meget tæt på. For han beskylder en hel befolkningsgruppe for ikke at være integrerbar, siger han.

- Man kan ikke dæmonisere en hel befolkningsgruppe. Det er den enkelte formand, der sidder i stolen, der skal vurdere, om den gode tone er holdt.

Alligevel ville han ikke have afbrudt talerne. I stedet ville han muligvis efterfølgende have opfordret dem til at være påpasselige med deres ordvalg, forklarer han.

Christian Juul forventer, at episoden bliver taget op, når præsidiet mødes i næste uge.