Præsidentkandidatens fem grunde til, at naturfredningsforening skal bevare sine rettigheder

3. Unikt demokrati

Det er helt unikt, at man giver borgere mulighed for, at kunne engagere sig, og gøre en forskel for naturen. For sammen med DN kan alle borgere i Danmark være med til at sikre, at værdifuld natur bevares til deres børn og børnebørn. Det er ekstremt demokratisk, at civilsamfundet på den måde får mulighed for at spille en rolle og være med til at skabe en positiv forandring for naturen.