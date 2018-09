Polske arbejdere tjener det samme som danske

Løndumping er en myte, viser analyse fra DI, som har undersøgt lønnen for 12.000 østeuropæere og deres danske kolleger på 8 store overenskomstområder. Resultatet kommer ikke bag på Dansk Metal, for overenskomsten regulerer alt ned til størrelsen af julegaven.

- Der er en stor spredning på lønningerne for både danskerne og østeuropæerne, men når vi stiller dem op ved siden af hinanden, er det utroligt ensartet mellem østeuropæere og danskere. Du kan godt finde en østeuropæer med en lav løn, også én med en høj løn. Men sådan er det også for danskerne. Der er ikke national forskel, konstaterer Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri.

Dansk Industri har undersøgt lønforholdene for danskere og udlændinge på 8 store overenskomster fra slagterier til servicevirksomheder og møbelvirksomheder med 12.000 østeuropæiske og 156.000 danske medarbejdere. Analysen viser, at samme slags arbejde på samme virksomhed for medarbejdere i samme aldersgruppe giver den samme løn.

Strømmen af østarbejder er stilnet af, for konkurrencen om medarbejderne er også skærpet i Polen og Rumænien, hvor ledigheden er lavere end i Danmark. Her er udsigten også, at befolkningen mellem 25 og 49 år i de to lande falder med fire millioner frem mod 2030. Det gælder i endnu højere grad for Spanien og Italien. Strømmen af østarbejdere til Danmark toppede i midten af 2016. Kilde: DI

- Vi skal ikke være bange for, at østeuropæere dumper lønningerne, når de kommer til Danmark. Man hører nogle gange, at der er en lønkonkurrence i nedadgående retning, men det er en misforståelse. På vores virksomheder gælder samme regler omkring løn, ferie og pension, om man er østeuropæer eller dansker. Man må slet ikke gøre forskel, men den misforståelse trives ret godt nogle steder, siger Steen Nielsen.

Den typiske løn for en arbejder i en virksomhed under DI er 167 kroner i timen, og en stor del af medarbejderne ligger tæt på denne: 35 procent af østarbejderne ligger mindre end 2,5 kroner fra medianlønnen, mens tallet for danskere er 30 procent. Østeuropæerne er i større udstrækning end danskere omfattet af overenskomster - 9 ud af 10 - mens tallet for danskere er 8 ud af 10. Det skyldes, at danskere i højere grad sidder i ledende stillinger, hvor de på det private marked ikke er på en overenskomst.

Udlændinge skaber omsætning

Ifølge Dansk Industri har Danmark haft stor gavn af udvidelsen af EU og de mange østarbejdere, hvor polakkerne i dag udgør knap 30.000 med rumænere og tyskere på en delt andenplads med godt 17.000 hver. Hver 10. medarbejder på det danske arbejdsmarked kommer fra udlandet - 219.000 - og de er ifølge Dansk Industri med til at sikre en ekstra omsætning bruttonationalproduktet på 200 milliarder kroner.

- De 50.000 østeuropæere på det danske arbejdsmarked har stået for 40 procent af jobvæksten de seneste fem år. Udvidelsen af EU har været en succes for Danmark, for vi har fået mange nye medarbejdere og flest fra Polen, som har overhalet Tyskland og Sverige, mens rumænerne er på fjerdepladsen. Uden en åbning af EU havde vi været et helt andet sted i dag, hvor det ville være meget sværere at drive forretning. Og vi ville have haft mange færre arbejdspladser, siger Steen Nielsen.

I Dansk Metal er cheføkonom Thomas Søby ikke overrasket over resultatet af DI-undersøgelsen.

- Overenskomsterne regulerer alt fra løn til størrelsen af julegaverne, hvor man heller ikke må gøre forskel. Undersøgelsen viser, hvor vigtigt medlemsskab af en overenskomstbærende fagforening for et arbejdsmarked. Kun ved at stå sammen skulder ved skulder kan vi sikre, at løn- og arbejdsforhold også er i orden fremover, siger Thomas Søby.