Politisk redaktør til DF-årsmøde: Messerschmidt smed redningskrans ud til S ved en fejl

DF: Dansk Folkeparti er berømt for partiets evner ud i politisk kommunikation. Tag bare partiets årsmøde denne weekend. Dannebrog er her, der og alle vegne. Fædrelandsmusik i højttalerne. Og store malerier af partiets ledere, der mest af alt ligner en krydsning mellem et Morten Korch-bogcover og en nordkoreansk propagandaplakat. Det kan virke som en kliché, men det går rent ind hos partiets medlemmer. De elsker det. Men selv Dansk Folkeparti begår fejl. Og denne weekends skævert stod Morten Messerschmidt for. Dagbladet Politiken bragte lørdag et interview med den nyvalgte DF-folketingskandidat. Morten Messerschmidt gjorde sig til talsmand for, at Dansk Folkeparti i tilfælde af en rød valgsejr skulle tilbyde at støtte Mette Frederiksen som statsminister for på den måde at sikre, at Det Radikale Venstre ikke får indflydelse på udlændingepolitikken.

- At skubbe Radikale Venstre væk fra magten er et mål i sig selv. Ingen har bibragt fædrelandet så megen skade som netop Brandes' eftersnakkere, sagde Morten Messerschmidt til Politiken og erklærede samtidig, at han føler et værdifællesskab med Henrik Sass Larsen. Den magtfulde socialdemokratiske gruppeformand kunne ikke have skrevet det bedre selv. Med det samme begyndte Christiansborg at spekulere i, om interviewet var sanktioneret af Kristian Thulesen Dahl. Om det var en prøveballon. Det var det ikke. Det var en klar fejl.

Problemet med interviewet er, at det letter presset på Mette Frederiksen og dermed øger hendes vinderchancer. Hele Venstres valgstrategi er bygget op om, at vælgerne skal bringes i tvivl om, hvilken udlændingepolitik de får med Mette Frederiksen som statsminister. Kan man regne med hende, når hun siger, at Morten Østergaard og Uffe Elbæk ikke får indflydelse? Den tvivl forsvinder hurtigere end DF-medlemmerne konsumerer pølser i de tre pølsevogne på landsmødet, hvis Dansk Folkeparti går ud og siger, at de vil redde Socialdemokratiet fra Det Radikale Venstre.

Kristian Thulesen Dahl blev derfor også nødt til at gå ud og pande Morten Messerschmidts udtalelser ned. Han talte ikke på partiets vegne. DF-formanden understregede igen og igen, at plan A var blå valgsejr og Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Men det er en svær balancegang for Kristian Thulesen Dahl. Han kan ikke afvise, at det kan ende med, at Dansk Folkeparti gør Mette Frederiksen til statsminister, da det er en mulighed, man opererer med i DF-toppen. Derfor bliver han også nødt til at forberede sine vælgere på scenariet, men det skal gøres, uden det smadrer blå bloks valgkampsstrategi.

Præcis hvor svær en balance, det er, så man, da Kristian Thulesen Dahl efter sin landsmødetale blev omringet af Christiansborgs politiske journalister. De ville vide, om partiformanden var enig med Morten Messerschmidt. Sjældent er DF-formanden set væve så meget rundt i sine svar. - Hvis danskerne sammensætter Folketinget, så vores plan A ikke kan lade sig gøre, vil vi holde alle kort åbne for at sikre Dansk Folkeparti størst mulig indflydelse, sagde Kristian Thulesen Dahl.

I Socialdemokratiet har man nu armene over hovedet. Det er forståeligt. Det hjælper dem på kort sigt frem mod valget. Men det er for tidligt at åbne champagnen. Selv om ledelsen i Dansk Folkeparti er åben over for at støtte Mette Frederiksen, hvis rød blok vinder valget, er det ikke ensbetydende med, at DF kommer til at gøre det. Det kommer til at koste. Kristian Thulesen Dahl kan ikke forlade blå blok, uden han kan vise omverdenen, at han har fået noget ud af det. Socialdemokratiet er som udgangspunkt klar til at betale prisen, men der er trods alt grænser for, hvad partiet kan acceptere. Spørgsmålet er, om bukserne revner.