Politisk redaktør: Søren Pape må ud af komfortzonen

Det er snart to år siden, Det Konservative Folkeparti trådte ind i regeringen. Søren Pape Poulsen blev genfødt, men den nyvundne styrke blev ikke brugt til at brede det konservative projekt ud. Tværtimod er både parti og formand blevet politisk ensporet.

Lad os starte med at skrue tiden to år tilbage. Venstre sad alene i regering, og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance lå i krig om topskattelettelser. Partierne var sågar begyndt at producere valgplakater, hvis det nu skulle ende i nyvalg. Imens levede Det Konservative Folkeparti en hensygnende tilværelse, hvor ikke meget lykkedes.

Partiet havde svært ved at finde sin plads i det parlamentariske spil. Søren Pape Poulsens adgangsbillet til medierne var hårdt optrukne konflikter med de andre borgerlige partier, men han virkede ikke tilpas i rollen som bulldog.

Presset på partiformanden var stigende, og på Christiansborgs gange begyndte en hvisken: Var denne tidligere borgmester fra Viborg nu også den rette mand til at genrejse partiet?

Men så - fra den ene dag til den anden - skiftede stemningen. 28. november 2016 trådte Søren Pape Poulsen ud på Amalienborg Slotsplads som landets nye justitsminister.

Statsminister Løkke Rasmussen havde fundet en vej ud af krisen. Liberal Alliance kunne få lov at komme med i regeringen, hvis partiet droppede kravet om topskattelettelser. Men Liberal Alliance havde en betingelse. Det Konservative Folkeparti skulle også med. Anders Samuelsen var bange for, at Søren Pape Poulsen ville kunne bruge en position uden for regering til at slå løs på LA.

Det Konservative Folkeparti udnyttede den fremragende forhandlingsposition til at sikre både Justitsministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet og Børne- og socialministeriet. Gode konservative politikområder.

Endelig gik det de konservatives vej. Søren Pape Poulsen blomstrede som minister. Partiformanden optrådte med selvtillid, og presset på ham forduftede hurtigere, end man kunne sige Gud, Konge og Fædreland. Det var, som om departementets trygge rammer mindede om borgmesterforvaltningen i Viborg.

Måske blev det hele lidt for trygt. I stedet for at bruge den nyvundne styrkeposition til at markere konservative holdninger bredt fokuserede Søren Pape Poulsen på retspolitikken. Justitsministeriet blev hans komfortzone, og han forlod den alt for sjældent.

Retspolitikken er selvsagt vigtig for de konservative vælgere, men den kan ikke stå alene. Søren Pape Poulsen er Det Konservative Folkeparti. Partiets succes står og falder med, om han lykkes. Når formanden bliver politisk ensporet, gør partiet også.

Sat på spidsen kan man sige, at en god justitsminister ikke nødvendigvis er en god partiformand. Og det kan ses i målingerne. Omkring fem procent af danskerne ville stemme på partiet, hvis der var valg i morgen. Og sådan har billedet set ud i lang tid. Så selv om Søren Pape Poulsen objektivt set klarer sig godt som minister, står partiet mere eller mindre stille.

I sidste weekend forsøgte Pape godt nok at bryde ud af dødvandet. I en harmdirrende tale på det konservative landsråd tordnede formanden mod arveafgiften. Eller "dødsskatten" som de konservative kommunikationsfolk så smart har døbt den.

Det var en udmærket tale. Og alene det, at Pape talte om andet end politi og røvere, var et skridt i den rigtige retning. Men partiformanden er kommet for sent ud af sin komfortzone.

Vi er reelt i valgkamp, og alt, hvad politikerne siger og gør, bliver tolket ind i den sammenhæng. Vælgerne har et finmasket filter for valgflæsk. Der skal mere end en enkelt tale til at ændre folks opfattelse.

Klicheerne om det lange seje træk, og at handling vejer tungere end ord, gælder stadig. Vinduet til vælgerne har stået åbent de seneste to år. I dag står det kun på klem. Måske er det endda lukket.