Det Radikale Venstre er på vej mod en skæbnetime. Partiet risikerer at blive reduceret til et fløjparti uden nævneværdig indflydelse, og Morten Østergaards lederskab kan ende med at blive udfordret. I dag mødes Det Radikale Venstre til landsmøde. Som altid på Hotel Nyborg Strand. Parolen vil lyde, at der aldrig har været mere brug for de radikale end lige netop nu. Og det er rigtigt. I hvert fald i en radikal selvforståelse. Tiden vil vise, om danskerne er enige. Men for at forstå den aktuelle situation bliver vi nødt til at spole tiden godt tre år tilbage. Vi er i de sidste afgørende dage af folketingsvalgkampen, og Danmarks Radio afholder partilederrunde. I de døende minutter af debatten får Lars Løkke Rasmussen ordet. Han bruger det til at indlede et voldsomt angreb på Helle Thorning-Schmidt. Venstreformanden mener ikke, hun troværdigt kan sige, at Socialdemokratiet vil føre en stram udlændingepolitik, eftersom hendes regeringspartner Det Radikale Venstre står for det modsatte. Angrebet gør ondt på statsministeren, og i et mislykket forsøg på at komme igen, får Helle Thorning-Schmidt sagt de senere så berømte ord: "Jeg skal nok få styr på de radikale". Ordene blev efterfulgt at et stort latterudbrud fra de andre partiledere. Ingen troede på hende. Nogle socialdemokrater mener, at partiet tabte valget lige der. Andre ser mere episoden som et sigende eksempel på, hvad der kostede dem magten. Vælgerne kom simpelthen i tvivl om, hvilken udlændingepolitik man fik med Helle Thorning-Schmidt som statsminister. Det er sådan, Socialdemokratiet opfatter virkeligheden, og det handler derefter. Derfor burde Morten Østergaard også have forudset, at det kunne føre til et brud med den gamle regeringspartner, hvis han blev ved med at insistere på at ville have indflydelse på udlændingepolitikken. Det kan virke uretfærdigt så entydigt at placere ansvaret på den radikale leders skuldre. Og måske er det også det. Han siger jo bare, hvad han mener. Men for at citere hans forgænger: "Sådan er det jo". Politik er ikke retfærdigt. Det har både SF og Enhedslisten indset. Begge partier accepterede for år tilbage, at det var udsigtsløst at bruge hele sin politiske kapital på at kæmpe for udlændingepolitiske lempelser, når flertallet for stramninger var så massivt i både Folketinget og befolkningen. Så hellere bruge energien på kampe, der kunne vindes. Rimeligt eller urimeligt, så må Morten Østergaard leve med konsekvenserne. Og han er under et vist pres. Leverer han ikke enten fremgang til sit parti eller indflydelse, vil der uvægerligt opstå en diskussion om, hvorvidt han er den rette leder. Umiddelbart bør det dog være muligt for ham at tiltrække nye vælgere. Det eneste lyspunkt for Det Radikale Venstre er, at partiet politisk er blevet sat fri. Man skal ikke længere tage hensyn til socialdemokraterne. De kan give den fuld gas på udlændingepolitikken, og det gør de. Og mon ikke, der er vælgere i både Venstre og Socialdemokratiet, der er så trætte af diskussionerne om burkaer og håndtryk, at de kan finde på at sætte kryds ved liste B. Men selv hvis Morten Østergaard løfter Det Radikale Venstre fra de 4,6 procent, de fik ved sidste valg, er det svært at kalde det en succes, hvis det ikke kan veksles til indflydelse. Det Radikale Venstre er et magtparti. Og det er ikke ment negativt. Det ligger i partiets DNA at tage ansvar. Brændstoffet i den radikale motor er at få lov til at forandre. Skrue på håndtagene i den store motor, vi kalder Danmark. Men lige nu er det svært at se, at Det Radikale Venstre kommer i nærheden af magten. Regeringsdeltagelse efter næste valg virker udelukket. Ender det med "rød" valgsejr, kan det ikke udelukkes, at Dansk Folkeparti springer over midten og sikrer Mette Frederiksen Statsministeriet. I det scenarie er de radikale tæt på at være parlamentarisk ligegyldige. Det vil i så fald reducere Det Radikale Venstre til et de facto fløjparti. De delegerede på Nyborg Strand vil protestere højlydt over det, men det ændrer ikke ved, at deres parlamentariske situation vil være meget lig Enhedslistens. Præcis, hvordan det kommer til at gå Det Radikale Venstre er svært at sige. Men lige meget, hvordan brikkerne præcis falder på plads, er det svært at se, at det kommende valg kommer til gå de radikales vej.