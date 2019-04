Politisk flertal vil sikre langt flere organdonationer

Nye kriterier skal forhindre, at organer går til spilde. Det vil redde menneskeliv, siger formand.

Alt for mange organer går til spilde, fordi det ofte er svært at konstatere, om hjernedøden hos donoren reelt er indtruffet.

Men det skal der laves om på.

Et bredt politisk flertal vil fra 2020 øge antallet af organdonationer med 20 til 40 procent og dermed redde og forbedre liv. Det skriver Jyllands-Posten.

- På baggrund af erfaringer fra udlandet kan vi se, at det giver god mening at bruge hjertedødskriteriet - altså at hjertet holder op med at slå - som supplement til det hjernedødskriterium, som har været brugt siden 1990, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til avisen.

Hun bakkes op af centerleder fra Center for Organdonation, Helle Haubro Andersen, som i et udvalgsarbejde med læger fra flere specialer har udarbejdet grundlaget for den politiske enighed.

- Det er medicinske og kirurgiske fremskridt på transplantationsområdet, som gør det muligt at bruge hjertedøden som supplement til hjernedøden, siger hun.

Sundhedsstyrelsen har vurderet konklusionerne og bakker op om kursskiftet.

Helle Haubro Andersen forklarer til Jyllands-Posten, at der i dag er patienter, hvor hjernedøden ikke kan konstateres, når de dør af store skader i hjernen. Og dermed får de - og deres pårørende - ikke mulighed for at donere organer, selv om de er indstillet på det.

- Når hjertedødskriteriet igen kommer i spil, kan man slukke for respiratoren, når der ikke er flere behandlingsmuligheder tilbage - typisk er det mennesker med stor hjerneskade. Så holder hjertet op med at slå, og så kan man udtage organerne, siger hun og tilføjer:

- Det er virkelig noget, som batter. Det her vil redde menneskeliv.

Kursskiftet skaber stor begejstring hos formanden for Nyreforeningen, Jan Rishave.

- Det her vil virkelig rykke for nyrepatienter, hvor der jo mangler organer, siger han.

Et stort flertal i befolkningen ifølge flere meningsmålinger tilkendegiver, at de er for organdonation, tilføjer Jan Rishave.

Over en million danskere er i dag registreret som organdonorer.

Ifølge Jyllands-Posten var der i Danmark sidste år 100 afdøde donorer, og 329 fik glæde af et nyt organ - heraf fik 77 en nyre fra en levende donor.

Ved udgangen af 2018 stod 477 personer på venteliste til et nyt organ.