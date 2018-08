Det er måske ikke lige til at se, hvis man ikke ved det, men denne avis har de seneste dage lagt spalter til noget helt uhørt. Formanden for Dansk Folkeparti er offentligt blevet udfordret på sin magt af toneangivende medlemmer. Det er ikke sket før.

Først var det Anders Vistisen, der konkluderede, at enten gør Kristian Thulesen Dahl ham til spidskandidat til Europaparlamentsvalget, ellers stopper han i politik. Og i dagens avis bakker partiets stjernefrø, retsordføreren Peter Kofod, ham så op.

Det, man i denne sammenhæng skal forstå, er, at formandens magt i Dansk Folkeparti er uindskrænket. Det er demokratiets svar på enevælden. Kristian Thulesen Dahl har det sidste ord i alt. Han bestemmer. Og før han gjorde det, gjorde Pia Kjærsgaard. Det er sådan, partiet er designet fra fødslen.

Det er derfor også formanden for Dansk Folkepartis prærogativ - og kun formandens - at vælge, hvem der skal være spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Når d'herrer Vistisen og Kofod offentligt lægger pres på Thulesen Dahl, udfordrer de det prærogativ. De udfordrer altså i sidste ende Kristian Thulesen Dahls magt.

Om det er klogt, er tvivlsomt. Vistisen og Kofod risikerer at sætte Kristian Thulesen Dahl i en position, hvor han bliver nødt til at hælde dem ned af brættet. Giver han spidskandidaturet til Vistisen, ser det ud som om, at han giver efter for pres og trusler, og det kan sætte en uheldig standard, der kan inspirere andre DF'ere til at gøre dem kunsten efter.

Men underordnet hvordan det ender for Anders Vistisen, er de sidste dages begivenheder et forvarsel. Et forvarsel om at Dansk Folkepartis meget topstyrerede struktur har en udløbsdato.

Budskabet fra flere af de unge i partiet er, at de er utilfredse med, at de ikke bliver involveret mere, men at alle væsentlige beslutninger derimod bliver truffet af formanden sekunderet af sit old boys-netværk.

Old boys-netværket er det, der i daglig tale i Dansk Folkeparti kaldes koordinationsudvalget. Det består ud over Kristian Thulesen Dahl af partiets næstformand Søren Espersen, formand for folketingsgruppen Peter Skaarup, partiets pressechef Søren Søndergaard og udlændingeordfører Martin Henriksen. Det er denne gruppe, Kristian Thulesen Dahl rådfører sig med i stort og småt, inden han egenrådigt træffer sine beslutninger.

Utilfredsheden over denne magtstruktur skal ikke forstås på den måde, at der er en utilfredshed med Kristian Thulesen Dahl som formand. Han er fuldstændig uantastet. Men der er en utilfredshed over, at den yngre generation ikke oplever at blive inddraget.

Anders Vistisen sagde det i den sammenhæng meget klart her i avisen, da han skulle beskrive Peter Kofod og måske også sine egne karrieremuligheder: "Peter (Kofod, red.) har toppet og kan nu gå og vente på, at den gamle generation i partiet går på pension, før han kan komme videre".

Men i virkeligheden er dette spirende oprør mod topstyringen i Dansk Folkeparti meget naturligt. Partiet kan snart fejre 25-års fødselsdag, og med årene har partiet udviklet sig. Man har fået en velfungerende ungdomsorganisation, der føder nye generationer ind i partiet. De er talentfulde, ambitiøse og utålmodige. De er ikke klar til at vente på, at "den gamle generation går på pension".

Og i takt med at talentmassen vokser i DF, følger også det, vi kender fra de "gamle" partier: Magtkampe. Revolutionen udebliver dog så længe, Kristian Thulesen Dahl er formand, og hvor længe han er det, bestemmer han selv. Men det er svært at se, at den næste formand for Dansk Folkeparti kan forvente at kunne agere lige så enerådigt som forgængerne.

Men den tid den sorg. Lige nu bliver det spændende at se, hvad Kristian Thulesen Dahl gør med Anders Vistisen.

Den umiddelbare magtlogik tilsiger, at han skal ud på r.. og albuer. Men netop fordi Dansk Folkeparti trods alt stadig er topstyret, og Kristan Thulesen Dahl er ubestridt leder, så har han styrken til at virke svag. Han kan stadig vælge Vistisen, hvis han vil.