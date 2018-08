Politisk analyse: Findes der et liv efter toppolitik?

På en eller anden måde er det altid overraskende, når en toppolitiker vælger at stoppe. Det bryder med vores forestilling om dem. Politikere er magtdyr. De klamrer sig til posterne, de forlader dem ikke frivilligt.

Men det gør de så alligevel nogle gange. Det viste Carl Holst os i denne uge. Man kan selvfølgelig få den tanke, at han selv smuttede, før vælgerne smed ham på porten, men det finder vi jo aldrig ud af.

Nærstuderer man tidligere interview, Carl Holst har givet, vil man dog kunne læse, at han allerede tilbage som regionrådsformand gjorde sig overvejelser om at kvitte politik. Prøve noget andet. En tanke mange toppolitikere flirter med, men ikke mange gør alvor af. Til det er den politiske verden for vanedannende.

På Christiansborg hænger alle statsministre siden Erik Scavenius portrætteret. Særligt ét er i denne skribents ukvalificerede mening værd at bemærke. Johannes Hofmeisters portræt af socialdemokraten Jens Otto Krag. Billedet er malet foran Jens Otto Krag og Helle Virkners elskede sommerhus i Skiveren på vestkysten mellem Hirtshals og Skagen.

På billedet ser Krag bleg ud. Han går nærmest i et med den hvide væg bag ham. Han mangler også en arm. Det kan være en overfortolkning, men det virker til, at Hofmeister forsøger at vise os et menneske, der er blevet ædt op af et langt liv i politik. Det er nærmest kun en tom skal, der står tilbage. Det ville i så fald ikke være langt fra sandheden.

Jens Otto Krags afslutning på livet var trist. I Bo Lidegaards biografi kan man læse, at Krag i sin dagbog jævnligt fantaserede om at stoppe i politik og i stedet begynde at skrive bøger. Men da han endelig efter EF-afstemningen i 1972 realiserede drømmen, var det for sent. Han fandt ikke tilbage til livet, men endte alene sammen med flaskerne. Den triste historie indrammes af vidnesbyrd, der beskriver Jens Otto Krag siddende i de københavnske S-tog med en klirrende plastikpose ved fødderne.

Carl Holst er på ingen måde Jens Otto Krag. Den tidligere socialdemokratiske statsministers endeligt var ekstremt. Men det siger alligevel noget om, hvor svært det kan være at forlade den politiske verden.

Da jeg forleden interviewede Carl Holst om hans beslutning, spurgte jeg, om han havde læst Bo Lidegaards biografi. Indforstået svarede han: "Du skal ikke være bekymret for mig". Og det er jeg heller ikke. Hans beslutning aftvinger primært respekt.

Carl Holst er sin fars søn. Peter Holst var formand for Venstres Ungdom, amtsrådsmedlem i Sønderjyllands amt og folketingsmand. Nøjagtig som sønnen blev. Politik var en integreret del af opdragelsen. Selv blev Carl Holst politisk aktiv i folkeskolen, og siden har det været et afgørende omdrejningspunkt i hans liv. Konen Lone mødte han i VU, og mange af de venskaber, han har i dag, er knyttet i det politiske miljø omkring Venstre. Herunder til landets statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Når Carl Holst siger farvel til politik, er det derfor heller ikke bare et farvel til et job eller en post. Det er farvel til det liv, han har kendt, siden han var en stor knægt. Konen og vennerne har han selvfølgelig stadig, men meget bliver alligevel anderledes for "kongen af Sønderjylland". Telefonen vil stoppe med at ringe, medierne vil miste interesse og der vil ikke automatisk blive grinet så meget af vittighederne som før.

Selv prøver Carl Holst at tale dramatikken ned. Han har så meget andet i sit liv. Og sådan ser det også ud. Han virker lettet. Men én ting er det personlige, noget andet er det karrieremæssige.

Politik er et håndværk, der ikke altid så let kan konverteres til andre brancher. Bare fordi man har været en god politiker, bliver man ikke nødvendigvis en god erhvervsmand. Eller omvendt. En bitter erkendelse mange tidligere toppolitikere har måttet sande.

For Carl Holst bliver jobsøgningen ikke gjort nemmere af, at hele landet kunne følge med i den mediestorm, der sendte ham til tælling. Men til hans fordel taler, at han har god tid. Der er måneder til valget, og efterfølgende venter minimum et års eftervederlag.

Og forhåbentlig lykkes det for ham at finde et liv efter toppolitik. Måske endda et bedre liv. Eller et "helt" liv som Carl Holst formulerer det. Det er svært at se, at det er i nogens interesse, hvis politikere, der ikke vil være politikere, bliver holdt fast i den politiske verden.