Folketingpolitikernes kompensationer og forslag til kompensationer til kommunerne på grund af ændringer og fejl i udligningssystemet løber op i mere end fem milliarder kroner. Hos kommunerne kalder borgmestre kompensationerne for "lappeløsninger" og at "udskyde pinen". De efterspørger et nyt, fair udligningssystem uden fejl.

- Man har vist ikke før set sådan en villighed til at finde nye, friske penge til kommunerne. Det fortæller alt om, at en reform af udligningssystemet er yderst påkrævet, så udligningssystemet lever op til sit eget formål - nemlig at de danske kommuner kan tilbyde borgerne et tilnærmelsesvist anstændigt service- og velfærdsniveau, siger borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V).

I alt har folketingpolitikerne foreslået eller vedtaget kompensationer til kommunerne for 5,6 milliarder kroner. Men for kommunerne er der tale om "lappeløsninger". De vil hellere have et nyt udligningssystem, lyder det.

Regeringen vil kompensere de kommuner, der taber på den ændrede beregningsmetode af alderskriterier i udligningssystemet, de næste to år. Men derefter står de kommuner med færre penge til deres budget på grund af den ændrede metode. For Syddjurs Kommunes vedkommende svarer ændringen til et tab på knap 15 millioner kroner årligt.

- Den seneste kompensation er endnu en lappeløsning på et udligningssystem, der ikke fungerer. Kompensationen skyldes de millioner, ministeriet tog fra landkommunerne og gav til de store bykommuner hen over sommeren, uden nogen opdagede det. Det var embedsværket, der uden politisk indblanding havde ændret på alderskriterierne. Det er noget skrammel, og den seneste kompensation trækker bare pinen ud. Vi vil meget hellere have et ordentligt udligningssystem, siger han.

- En håbløs opgave at lægge budget

Den kommune, der taber mest på den ændrede beregningsmetode, er Sønderborg Kommune. Her koster embedsværkets ændring kommunen 19 millioner kroner årligt, efter de to år, hvor kommunen kompenseres.

- Det her er endnu et bevis på, hvor nødvendigt det er at få kigget systemet igennem. Før sommer var vores økonomi god, men efter sommer var den nye melding, at den ikke var god. Nu er der noget, der trækker i positiv retning igen. Men onsdag aften havde vi byrådsmøde og vedtog et budget. Der vidste vi ikke, at der nu er 38 millioner kroner på vej i kompensation. Det gør det til en håbløs opgave at lægge budget, når der hele tiden kommer ændringer frem og tilbage. Med kompensationen udskyder man bare pinen lidt, siger borgmester for Sønderborg Kommune Erik Lauritzen (S).

Borgmester i Syddjurs Kommune Ole Bollesen mener, at han kan forklare, hvorfor udligningsordningen ikke er fair i øjeblikket, på ét minut.

- I udligningen omfordeles pengene efter socioøkonomiske kriterier. Men flere af dem er mærkelige. Et kriterie er for eksempel, hvis kommunen har mange singler. Jeg mener ikke, at man er et socialt tilfælde, fordi man er single. Et andet mærkeligt kriterie er, at kommunerne får tilskud, hvis de har socialt boligbyggeri. Det har en landkommune, som vores, ikke, men vi har mindre bemidlede familier, som i stedet bor i landhuse på landet. Jeg anser ikke studerende, der bor i socialt boligbyggeri som sociale tilfælde, siger han.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har sendt avisen Danmark denne skriftlige kommentar til kritikken fra kommunerne:

"Det er vigtigt for mig at slå fast, at regeringen hele tiden var klar til at rette skævhederne i udligningssystemet. Men det kræver, at Folketingets partier vil samarbejde. Jeg forventer, at der vil være mere samarbejdsvilje omkring at indgå en politisk aftale om justeringer af udligningssystemet efter et valg".