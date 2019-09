Politikere i gratis vinklub kritiseres for dårlig dømmekraft

Næstformand i Transparancy International Danmark mener, at politikere selv bør betale for at komme i vinklub.

En række medlemmer af Folketinget har en vin- og spiritusklub, hvor de mødes nogle gange om året i Børsens smukke lokaler et stenkast fra Christiansborg.

Det skriver Ekstra Bladet onsdag.

Møderne er gratis for politikerne og sponsoreres af brancheforeningen Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) og producenterne.

I beskrivelsen af arrangementerne står der på VSOD's hjemmeside:

- Folketingets Vin- og Spiritussocietet har til formål at fremme kendskabet til vores branche samt kendskabet til og nydelsen af vin og spiritus af høj kvalitet blandt medlemmer af Folketinget.

Ifølge professor i ledelse Anders Drejer fra Aalborg Universitet er de gratis spiritusmøder udtryk for meget dårlig dømmekraft fra politikerne.

Næstformand i Transparency International Danmark og ekstern lektor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet Jesper Olsen mener, at politikere bør holde den slags i privat regi og betale selv.

- Trapper vaskes oppefra, og politikerne skal gå forrest med et godt eksempel. At de deltager i et enkelt arrangement, er isoleret set ikke mærkeligt.

- Problemet opstår, når det - som du beskriver her - er tilbagevendende og systematisk og er sponsoreret af en brancheforening. Her bør politikernes alarmklokker ringe, siger han blandt andet til Ekstra Bladet.

Formanden for Folketingets Vin- og Spiritussocietet Mads Fuglede (V), fortæller til Ekstra Bladet, at man inviterer alle folketingsmedlemmer - og at der typisk kommer mellem 20 og 30:

- Det er tænkt som et sted, hvor folketingsmedlemmer kan mødes på tværs af partierne og være sociale sammen uden, at det handler om at bekæmpe hinanden politisk.

Han erkender også, at man i fremtiden vil overveje betaling fra politikerne.

- Det tror jeg egentlig også godt, man kunne. Man får jo et par glas og pindemadder. Det kan ikke være nogle stor udskrivning, men for at være helt ærlig, så tror jeg, at det er for at få så mange til at dukke op som muligt.

- Vi har ikke ondt i sinde. Det er for at få det op og flyve. Og når vi bliver interessante nok, er jeg også ret sikker på, at vi vil tage et kontingent, siger Mads Fuglede til Ekstra Bladet.

Folketingets Vin- og Spiritussocietet havde det første arrangement i 2018 og har siden afholdt temaer som 'Gin & Bobler' og 'Årets julesnaps'. Næste arrangement er den 5. november.