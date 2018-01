Politikere efter mild dom til konkurskongen: Der skal strammes op

Dom over konkurskongen Bryan Göddert får nu et flertal uden om regeringen til at forlange lovændringer. Det skal ikke længere give rabat på straffen, at en sag har varet i lang tid.

Konkurser: Når man har begået omfattende og systematisk kriminalitet, skal man ikke længere kunne slippe for at komme i fængsel, fordi sagen har varet i lang tid. Den udmelding kommer nu fra både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, efter Danmarks konkurskonge Bryan Göddert onsdag slap med otte måneders betinget fængsel for at sende nødlidende selskaber ud over kanten på en måde, så skifteretterne og kuratorerne ikke har haft mulighed for at gennemskue moradset.

Bryan Göddert har på den vis drevet forretning på at stå i spidsen for mere end 600 konkurser og tvangsopløsninger. Da sagen mod ham, der endte i byretten i København onsdag, startede med en politianmeldelse fra Kammeradvokaten i november 2012, var han blot nået til omkring 200 selskaber. Anklageren i sagen argumenterede for et års fængsel, hvor en ikke uvæsentlig del skulle være ubetinget fængsel, men hele straffen blev gjort betinget. Bryan Göddert slipper altså for at komme bag tremmer, hvis han opfører sig ordentligt i prøvetiden på to år.

- Der er eddermame provokerende. Selv om det er glimrende, at Bryan Göddert blev dømt, er det ikke rimeligt, at en lang sagsbehandling nedsætter straffen, når et menneske har begået så omfattende kriminalitet. Jeg vil have, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forholder sig til, at dette sker nu, og hvordan vi kan ændre lovgivningen, så det ikke sker i fremtiden, siger Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet.

Det er et fast princip i retssystemet, som Trine Bramsen vil gøre op med, hvor lange sagsforløb bliver set som en krænkelse, der virker formildende på straffen.

- Det krænker min retsfølelse, at der er den automatik, og jeg er sikker på, at det også krænker andres retsfølelse. Det kan give mening i nogle sager, men det er princippet med, at der er automatik i det, som er problematisk. Det betyder, at den tiltalte kan lade være med at samarbejde og f.eks. fremskaffe dokumenter, siger Trine Bramsen