Venstre giver ikke meget for, at Danske Banks egen advokatundersøgelse frikender ledelsen for at have begået noget kriminelt.

Det gør erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen klart, efter at Danske Bank har præsenteret en advokatundersøgelse, som banken har fået advokatfirmaet Bruun & Hjejle til at gennemføre.

- Det er de danske myndigheder, der har til opgave at vurdere, om der er foregået noget strafbart. Derfor forventer jeg selvfølgelig, at både Finanstilsynet og Bagmandspolitiet vender hver en sten i den her sag, siger han.

Advokatundersøgelsen slår i umisforståelige vendinger fast, at topledelsen har overhørt gentagne advarsler om, at der foregik noget mistænkeligt i bankens estiske afdeling.

Men selv om ledelsen forpassede muligheden for at bremse de lyssky forretninger, så har den ikke et retligt ansvar, lyder vurderingen i undersøgelsen.

Men det kan man ikke konkludere på baggrund af bankens egen undersøgelse, fastslår Torsten Schack. Og samme melding kommer fra den anden side af Folketingssalen.

- Bagmandspolitiet er stadig i gang, og det er nødt til at være en uafhængig myndighed, der sætter punktummet i denne sag, hvis der bare skal bevares en flig af troværdighed og lighed for loven, lyder det fra SF's ordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

Bagmandspolitiet, der officielt hedder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, er i gang med at efterforske sagen. Efterforskningen blev indledt i august.

Finanstilsynet har undersøgt hvidvasksagen en gang, men tilsynet overvejer at sætte en ny undersøgelse i gang på baggrund af de nye oplysninger.

Partierne i den finansielle forligskreds mødes onsdag eftermiddag hos erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) for at diskutere, hvordan reglerne mod hvidvask kan strammes yderligere.