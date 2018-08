Politik. Regionerne, som vi kender dem, er fortid

Det måtte jo komme. Et opgør med regionerne. Lige siden deres fødsel i 2007, har de været udskældt. Hverken befolkning eller politikere har rigtigt taget dem til sig.

Det kan virke uretfærdigt. Regionerne har langt hen ad vejen løst den opgave, de blev sat til. De har stået bag de sidste ti års transformation af sygehusvæsenet, der er blevet effektiviseret og specialiseret. Bliver man alvorlig syg i dag, får man generelt set en bedre behandling, end man gjorde for ti år siden.

Men regionerne har ikke vundet befolkningens kærlighed af den grund. Man kan sige, at operationen lykkedes, men patienten døde. Måske skyldes det den øgede geografiske afstand mellem politikere og borgere, måske skyldes det de meget driftsprægede opgaver. Der er bare ikke meget værdipolitik i indkøb af strålekanoner.

På Christiansborg har man derudover set sig sur på forskellen i serviceniveauet regionerne imellem. Og man forstår det godt. Det er svært at retfærdiggøre over for befolkningen, at postnummeret, man bor i, kan blive afgørende for ens overlevelseschancer, hvis man bliver alvorlig syg.

Læg dertil, at der stadig efter ti år med regionerne er store udfordringer med at sikre et ordentligt samarbejde mellem de tre aktører på sundhedsområdet: De praktiserende læger, kommunerne og regionerne. Det er ikke regionernes ansvar alene, men det spiller alligevel ind.

I sidste ende var det derfor kun et spørgsmål om tid, før der måtte ske noget med regionerne. Og det er så nu. Det stod klar til Venstre sommergruppemøde i fredags. Lars Løkke Rasmussen lagde godt nok ikke regionerne endeligt i graven, men alene det at Venstres formand siger, at han ikke vil afvise, at de kommende sundhedsforhandlinger kan ende med, at regionerne bliver lukket, er nok.

Der er nemlig ikke et eneste af de partier, statsministeren satser på at lave sundhedsreformen med, der ikke vil sende regionerne hen, hvor peberet gror. Både Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti vil af med regionerne, og det ved Løkke. Så når han siger A, ved han også godt, at han kommer til at sige B. Om B så betyder, at regionerne bliver lukket, eller om de "bare" bliver ændret i opbygning og opgaver, er uvis. Men regionerne, som vi kender dem, er historie.

Partipolitisk er det også i Løkkes interesse. Det borgerlige Danmark tørster efter en dagsorden, der kan samle partierne. En ren blå sundhedsaftale er derfor et ønskescenarie for Lars Løkke Rasmussen.

Det vil vise, at man kan enes i det borgerlige Danmark, og særligt at Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kan indgå en aftale uden at rive hovederne af hinanden. Men mindst lige så vigtigt er det at splitte alliancen mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og på den måde give Venstre en politisk kant til Mette Frederiksen på sundhedsområdet.

Når danskerne bliver spurgt om, hvilke politikområder der er vigtigst for dem, er sundhed topscorer. Alle partierne vil derfor i valgkampen tale om sundhed. Det kan meget let ende i overbudspolitik, hvor politikerne vil forsøge at overgå hinanden med, hvor mange fantasiliarder de vil pumpe ind i sundhedsvæsenet. Det spil vil Venstre tabe. De forsøger derfor i stedet at få skabt en indholdsmæssig uenighed, og det er her nedlæggelse af regionerne kommer ind i billedet.

Og måske lykkes planen for Venstre. Socialdemokratiet er som udgangspunkt imod en nedlæggelse af regionerne. Eller som Socialdemokratiets politiske ordfører udtalte til DR: "Svaret er at videreudvikle regionerne og styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i alle dele af Danmark". Umiddelbart en afvisning. Men i vanlig stil får Nicolai Wammen lagt metervis af elastik ind i sine formuleringer. "En videreudvikling af regionerne" kan dække over mangt og meget. Sandheden er, at Socialdemokratiet vil gå langt for ikke at få en sundhedsflanke til Venstre. Men lige nu afventer de, hvad regeringen kommer med.

Og det er en klog strategi. Det er nemt at kritisere regionerne. Det svære er at finde på noget, der er bedre. Og hvad det er, skylder Lars Løkke Rasmussen stadig svar på.