Politiet går ind i sag om lastbilchaufførs vilde overhaling - sådan kan han straffes.

- Sagen ligger til efterforskning hos vores tungtvognscenter. De skal have nærstuderet videoen og blandt andet have talt med anmelderen og med vidner i sagen, og så skal de selvfølgelig også have fundet frem til chaufføren for at høre hans forklaring, siger Erik Nielsen, der understreger, at han ikke ønsker at kommentere på den konkrete video.

I hvert fald er episoden meldt til politiet, og her efterforsker man nu sagen. Det bekræfter politikommissær Erik Nielsen fra færdselsafdelingen hos Sydøstjyllands Politi.

Tørring: Der venter formentlig den chauffør, der foretog en hasarderet overhaling på A13 ved Tørring i sidste uge og blev filmet, en form for straf.

Klip og bøde

Erik Nielsen vil dog gerne fortælle, hvordan politiet normalt behandler sager, der handler om hasarderede overhalinger.

- Som udgangspunkt koster det et klip i kørekortet og en bøde. Det er den absolut mildeste straf i forbindelse med overhaling venstre om et helleanlæg. Derudover kan man kigge på hvilke skærpende omstændigheder, der kan være i sagen. Det kan blandt andet handle om hastigheden, hvor lang en strækning man overhaler over, vejforholdene på stedet, og om der eventuelt er modkørende eller cyklister, der har været i fare og må undvige, siger han.

Han påpeger, at det som udgangspunkt altid er både farligt og strafbart at overhale venstre om et helleanlæg.

- Der er jo som regel altid en grund til, at man har anlagt et helleanlæg, understreger han.

Erik Nielsen oplyser, at straffen for den slags forseelser under skærpende omstændigheder kan ende med enten en betinget eller en ubetinget frakendelse af førerretten.

- I sidste ende er det naturligvis juristerne, der skal vurdere, hvad den slags bør koste, og om nogen skal sigtes i sagen, siger han.