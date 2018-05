Pind-afløsers ønske om udlændinge får kold skulder fra DF

Hovedstadens firmaer har brug for udenlandsk arbejdskraft, mener Martin Geertsen, der tager over for Pind.

Han er end ikke trådt ind i Folketinget endnu, men Søren Pinds stedfortræder, Martin Geertsen (V), har allerede formået at tirre regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

Det er sket med en melding om, at virksomhederne i hovedstaden har brug for at kunne tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft.

- Når vi kan se, at befolkningsudviklingen i København i høj grad er drevet af indvandring og ikke af, at der flytter danskere til hovedstaden, så synes jeg altså, at det er problematisk at sige, at der er behov for mere indvandring, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

Martin Geertsen træder ind i Folketinget, fordi han er stedfortræder for nuværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), der forlader politik.

Og Geertsen melder fra starten ud, at han vil kæmpe hovedstadens sag.

- Der er behov for en balance i Venstres folketingsgruppe i forhold til at sige tydeligt, at hovedstadens udfordringer ikke er de samme som resten af landets udfordringer, siger Geertsen.

Han nævner, at der er problemer med trængsel og luftforurening i hovedstaden.

- Der er også spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft. Det er en landsdækkende udfordring. Men vi har mange virksomheder i hovedstadsområdet, som har behov for udenlandsk arbejdskraft for at holde produktionen i Danmark.

Og det er altså den melding, der får DF til at reagere.

- Man bør sige til virksomhederne, at de som minimum skal kunne dokumentere, at de har forsøgt at finde arbejdskraft i Danmark, før de får lov til at hente udenlandsk arbejdskraft, siger Martin Henriksen.