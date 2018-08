Piñata og partistøtte indfrir løftet om mexicansk valgfest

Partiet "Valgfest med mexicansk tema" indfrir lørdag deres primære valgløfte - afholdelsen af en mexicansk valgfest.

Ud over de godt 5000 kroner fra partistøttepuljen har det lille parti modtaget tiltrængt støtte fra flere fronter.

- Vi får en foodtruck kørt ind foran Søpavillionen, den mexicanske ambassade har givet en piñata, og så har vi fået doneret pynt. Det er positivt, når vi ellers har ret begrænsede midler, siger formanden i partiet, Michael Staal-Olsen.

241 mennesker har på det sociale medie Facebook givet udtryk for, at de deltager i valgfesten, mens yderligere 900 har vist interesse for festen. Partiet modtog 1161 stemmer i Region Hovedstaden ved valget i 2017.

Det vide spænd gør, at formanden er nødt til at tage forholdsregler, så den mexicanske temafest ikke pludseligt overrumples af gæster.

- Festen skal kunne skaleres til at kunne rumme mange mennesker, så vi ikke er nødt til at udelukke nogen. Det vigtigste for os er, at der er højt humør - det er jo en valgfest, lyder det fra formanden.

Den mexicanske ambassade har siden regionsvalget bistået partiet med støtte og rådgivning til festen. Ud over piñata, der er en slags mexicansk fastelavnstønde, står ambassaden for musikken til aftenens fest.

Formanden for "Valgfest med mexicansk tema" har ikke tidligere erfaringer med udenlandske embedsfolk.

- Det har da været lidt sjovt og spændende, at de har engageret sig på den måde.

Michael Staal-Olsen understreger dog, at festen bliver taget seriøst.

- Der er selvfølgelig glimt i øjet, men rådgivningen har været helt reel. Man kan mærke en form for stolthed over, at netop mexicansk kultur er grundlaget for partiet og festen.