Pilotforeninger er enige: Atypiske kontrakter hører ikke hjemme i luftfart

Foreningerne FPU, Flyvebranchens Personale Union, og PAPA, Primera Air Pilot Association, mener, de atypiske kontrakter, piloter har været ansat på i det nu krakkede flyselskab Primera Air, bør forbydes. De hører ikke hjemme i luftfart, hvor man har med sikkerhed at gøre, lyder det.

Onsdag stod en tidligere pilot i Primera Air frem i avisen Danmark og fortalte om arbejdsvilkår, han mener pressede flysikkerheden. Nu bakker foreningerne PAPA, Primera Air Pilot Association, og FPU, Flyvebranchens Personale Union, piloten op i kritikken af de atypiske kontrakter, der betød, at piloter hos Primera Air kun fik begrænset løn under sygdom og samtidig fik en stor andel af deres løn som produktionsløn. Anders Mark Jensen, næstformand i FPU, kalder de atypiske kontrakter "dybt problematiske" og mener, de skal forbydes. - Det er et af de største problemer, der findes i europæisk og dansk luftfart. De atypiske kontrakter har til formål at omgå lønmodtagerbegrebet og de rettigheder, der medfølger for den enkelte lønmodtager. Det giver en meget uheldig konstellation, hvor piloterne arbejder under vilkår, der ikke hører hjemme i luftfart, hvor man har med sikkerhed at gøre, siger han. Medlem af bestyrelsen i PAPA, Anders Lærke Moesby, er enig: - Det er et sikkerhedssensitivt område, og det kan ikke nytte noget, der er økonomiske incitamenter, som gør, at folk tager syge på arbejde. Der skal være fuld løn under sygdom, og man skal overveje, om det er negativt for sikkerheden, når folk mister så stor en del af deres produktionsløn, hvis de ikke kommer på arbejde, siger han.

Hovedpart af Primera-piloter uden overenskomst Bestyrelsesmedlemmet i PAPA bed i øvrigt mærke i, at Bravo Tours-direktør Peder Hornshøj i gårsdagens avisen udtalte, at "primært alle der fløj i Danmark med Primera har været på dansk kontrakt og dansk overenskomst". Det er ikke korrekt, siger han og henviser til en vagtplan for oktober måned. - Ud fra vagtplanen var 28 ud af de 71 piloter, der havde base i Danmark, på dansk overenskomst. Så hvis man tror, hovedparten af de danske ansatte var under overenskomst, er man jo misinformeret, siger han. Anders Lærke Moesby mener ligesom kaptajn Jens Anker Nielsen, der udtalte sig i onsdagsavisen, at de atypiske kontrakter i nogle tilfælde pressede piloter til at tage på arbejde, selvom de var syge. - Jeg har ikke kendskab til konkrete tilfælde, men med de forudsætninger, er det naivt, hvis man tror, det ikke har forekommet, siger han.

- EU skal stramme grebet Anders Lærke Moesby forklarer, at en pilot betaler omkring 850.000 kroner for grunduddannelse og uddannelse på Boeing 737/, som var den brugte flytype. Efter endt uddannelse fik piloter ifølge ham 10.000 om måneden de første tre til fem måneder hos Primera Air, hvor de var under træning. Derefter 23.000 kroner uden pension og feriepenge. - Hvis de meldte sig syge, mistede de, udover at de blev trukket for en dags løn, også produktionstillæg, hvor de kunne have hentet op til 5000 kroner. Det er klart for mig, at det vil være svært for nogle at bære de økonomiske tab forbundet med sygemelding. Det er helt indiskutabelt, at det har en negativ effekt på flysikkerheden, siger Anders Lærke Moesby. Både han og Anders Mark Jensen, næstformand i piloternes fagforening, FPU, mener, EU skal på banen, hvis flyselskaberne skal stoppes i deres brug af atypiske kontrakter. - Det er altafgørende, at der kommer strammere greb fra EUs side, så vi kan stoppe forsøg på omgåelse af basale lønmodtagerrettigeheder. Det er det vi kæmper for. Det har vi gjort længe før Primeras konkurs, og det vil vi blive ved med, indtil det sker, siger Anders Mark Jensen.