Pia Olsen Dyhr vil være stifinder i en ny S-SF-regering

Hvis magten skifter efter folketingsvalget, vil SF i en dronningerunde pege på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som kongelig undersøger på én betingelse.

Hun skal udforske muligheden for at gå i regering med flere partier, selv om den socialdemokratiske formand går til valg på at danne en etpartiregering.

- Vi går til dronningen og siger meget klart, at vi vil pege på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, siger formand Pia Olsen Dyhr op til partiets landsmøde i weekenden.

- Men vi ønsker en flerpartiregering, fordi vi vil forhandle det regeringsgrundlag, som en kommende regerings skal sidde på, siger hun.

På landsmødet skal SF's delegerede sætte kursen for partiet frem mod folketingsvalget, som skal afholdes om senest tre måneder.

Der er lagt op til et landsmøde med vægt på at slå budskaberne i valgkampen fast frem for politiske uenigheder om nye politiske udspil og med en formand, som mener, at forhandlingsvillighed er vejen frem.

Det er SF-formandens vurdering, at en socialdemokratisk regering vil have et lettere liv, hvis der er flere partier med.

Ved at tage SF med i regering åbner Socialdemokratiet muligheden for at lave flertal over midten.

- Det må afhænge af den politiske sag, og så må vi finde flertal derfra, siger Pia Olsen Dyhr.

SF møder dog ikke op til potentielle regeringsforhandlinger uden krav til en kommende regering.

Partiet har 15 af slagsen, men der er tale om forhandlingskrav - ikke ultimative krav, som andre af Folketingets partier har tendens til at slå sig op på.

- Det er forhandlingskrav fra SF's side. Det kan jo godt være, at det ikke kan blive til noget, og vi ikke kan danne regering sammen. Så må vi til dronningen igen, men vi vil stadig pege på Mette Frederiksen, siger Pia Olsen Dyhr.