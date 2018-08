Pia Kjærsgaard kritiserer regeringen for høringssvar i ferien

Når en minister skal lave ny lovgivning, er en del af processen, at eksempelvis organisationer og myndigheder kan kommentere et lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren.

Det gør organisationerne via høringssvar.

Derfor vækker det kritik, at mange interesseorganisationer hen over sommeren har skullet udarbejde høringssvar.

Centraladministrationen har tilsammen udsendt 54 høringsbreve med deadline i skolernes sommerferie. Her er mange medarbejdere på sommerferie.

Det viser en optælling foretaget af Altinget.

Det møder kritik fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

- Jeg synes godt, man kunne have skudt fristen et par uger, så organisationerne kunne have udarbejdet nogle mere kvalificerede svar.

- Der havde stadig været rigelig tid til at vurdere svarene inden Folketingets åbning den første tirsdag i oktober, siger hun til Altinget.

Dansk Erhverv har fået flest henvendelser om at lave høringssvar til nye love hen over sommeren.

- Det kræver dybt specialiserede medarbejdere at levere gode høringssvar - både i ministerierne og i organisationerne.

- Men hvis han eller hun er på ferie, risikerer vi at levere dårligere svar end normalt, siger Geert Laier Christensen, der er underdirektør i Dansk Erhverv, til Altinget.

Pia Kjærsgaard overvejer at rette henvendelse til regeringen. Emnet tages desuden op, næste gang Folketingets Præsidium mødes.

Der er ingen regler for, hvornår fristen for et høringssvar skal placeres. Men ifølge Altinget er der i præsidiet enighed om, at høringsfristerne bør være længere i sommerperioden.

En minister sender som regel høringssvarene til Folketinget sammen med et høringsnotat, når lovforslaget fremsættes.

Høringsnotatet er ministerens resumé af høringssvarene. Her kan man blandt andet læse ministerens kommentarer til høringssvarene.