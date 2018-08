Peter Skaarup: Det er ikke efter bogen

Hvad tænkte du, da du læste Anders Vistisens interview? Jeg tænkte da, at det var godt, at han gerne vil være spidskandidat, men samtidig er han jo også lidt for tidligt ude, så det var da friskt. Er det utidigt? Jeg kom til at tænke på sådan en fodboldoptakt, hvor spillerne forsøger at gøre træneren opmærksom på, at de gerne vil med på holdet, og at de gerne vil spille en specifik position, og så kommer det nogle gange til at gå hårdt for sig i træningskampene. Så er Anders Vistisens takling til gult eller rødt kort? Nej nej, der er vi slet ikke. Det er positivt, at der er nogen, der har ambitioner. Har I givet ham en skideballe? Vi har bare talt med ham. Så alt er bare fint? Det her er selvfølgelig ikke efter bogen i et parti som Dansk Folkeparti, der har den politik, at sådan nogle spørgsmål skal klares internt. Og sådan er det. Hvad synes du om, at han siger, at hvis jeg ikke får, hvad jeg vil have, så stopper jeg i politik? Det synes jeg, at han selv må svare på, men jeg har noteret, at han har modereret sig lidt efterfølgende, og jeg synes, det er klogt, at man truer med at blive i stedet for med at gå. Er han kommet tættere på eller længere fra sit mål? Hverken eller. Valget af spidskandidat er i al respekt nok ikke det mest vigtige at få løst lige nu. Vi vil gerne først sikre flere penge til de ældre og have lavet en hjemsendelsespolitik.