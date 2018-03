Peter Madsen: Jeg har gjort mig skyldig i en alvorlig forbrydelse mellem Kim og jeg

Anklager Jakob Buch-Jepsen forlader Københavns Byret efter det første retsmøde i sagen mod Peter Madsen torsdag. Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. Sagen fortsætter 23., 26., 27. og 28. marts samt 5., 23. og 25. april.. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

På første dag i retten forsøgte Peter Madsen at forklare sine første løgne om Kim Walls død med, at han ville tage hensyn til hendes pårørende.

Dag et: Da dommeren kom ind i lokale 60 i Københavns Byret denne torsdag morgen, var det begyndelsen. En begyndelse, der kom efter en ultimativ slutning. 30-årige Kim Walls liv endte den 10. august sidste år. Det endte i en ubåd i Øresund, og den eneste, der kom levende ud af ubåden efter den nat, var Peter Madsen. Inden havde han taget Kim Walls lig, skilt hoved, arme og ben fra torsoen og smidt delenet i Køge Bugt. Det har han erkendt. Han har ikke erkendt, at han også havde seksuelt mishandlet og torteret hende på bestialsk vis for at slutte med at skære halsen over på hende, kvæle hende eller begge dele. Det sidste er stadig blot anklager, som Københavns Politi skal føre bevis for. Peter Madsen sad ansigt til ansigt med dommeren og to domsmænd. Med en advokat ved sin side og en anklager som modpart. Foran cirka 20 journalister og bladtegnere, Kim Walls forældre, efterforskere fra Københavns Politi og få almindelige tilhørere. I et andet lokale sad op mod 100 journalister fra hele verden.

Kim Wall-retssagen Torsdag blev første dag i retsagen om drabet på Kim Wall afviklet i sal 60 i Københavns Byret.Formiddagen blev brugt på at anklageren læste anklageskrift op og forelagde hele sagen. Forsvaren lavede dernæst sin forelæggelse.



Efter frokostpausen blev Peter Madsen afhørt af anklageren. Afhøringen blev ikke gjort færdig, men fortsætter næste retsdag. Her skal forsvareren også udspørge Peter Madsen.



Næste retsdag er 21. marts. Der er afsat i alt 12 dage i Københavns Byret. Sidste dag er 25. april. Der vil blive ført i alt 37 vidner. 29 fra anklageren og otte fra forsvareren.

Fantasien blev virkelighed Peter Madsen har i mindst to tilfælde tidligere fantaseret om at være midtpunktet i en spektakulær forbrydelse. Han har drømt om at blive jaget af helikoptere og udrykningskøretøjer. Det har han selv fortalt i et interview med Søndagsavisen, og han har fortalt det til en af dem, han byggede ubåden sammen med. Peter Madsen har sin tid lige nu. Kim Walls tid er forbi. Den unge, svenske freelancejournalist er et minde - blandt andet på hjemmesiden www.rememberingkimwall.com. Hun er videooptagelser. Hun er en opsamling af sin journalistik. Hun er fortællinger fra venner og pårørende. Hun er navnet på et nystiftet legat for unge journalister. Hun er et adskilt lig, som familien ikke engang har kunnet begrave endnu. Peter Madsen har til gengæld aldrig været mere i centrum. Han er hovedrollen i den forestilling, der hedder retssagen om mordet på Kim Wall.

Madsens ræsonnement På førstedagen i retssagen mod Peter Madsen, hvor han er anklaget for drab, usømmelig omgang med lig og forudgående seksualforbrydelser af brutal karakter, brugte han sin plads i midtpunktet til at fortælle, at nok har han gjort noget forfærdeligt, men så forfærdeligt var det heller ikke. Den nat på Øresund lavede han en teknisk fejl, der havde den konsekvens, at han pludselig var oven på ubåden, og Kim Wall var nede i den, mens den blev fyldt med kulilte, som slog hende ihjel. At han først havde forklaret til politiet og retten i et grundlovsforhør, at hun blev dræbt ved et hændeligt uheld, da en tung luge ramte hende i hovedet, var alene af hensyn til Kim Walls pårørende. Det var bedre for dem at få at vide, at hun var blev dræbt ved et uheld, end at hun angiveligt blev forgiftet på grund af en teknisk fejl begået af ham. Det var Peter Madsens ræsonnement. Inden da havde Kim Walls forældre måtte sidde i retten på første række ude til højre og kigge på billeder på storskærmen af deres datters afskårne arme. Andre billeder blev af etiske årsager blot vist dommeren og de to domsmænd.

- Jeg havde fumlet Peter Madsen blev krydsforhørt hele eftermiddagen af anklageren. Forhøret nåede ikke at blive gjort færdigt, inden retsdagen var omme klokken 15.30, så Peter Madsen kom aldrig frem til at forklare, hvordan han havde grebet det an, da han delte Kim Walls lig i seks dele og dumpede dem i Køge Bugt. Men han fortalte, at han gjorde det, fordi han ikke kunne få hende ud af ubåden i hel tilstand, og han VILLE have hende ud i et irrationelt forsøg på at få det hele til at gå væk, så hans liv kunne fortsætte som før - upåvirket af en ung kvindes død i hans ubåd. - Denne her journalist er død nede i Nautilus. Jeg ser, at jeg har gjort mig skyldig i en meget alvorlig forbrydelse. En forbrydelse mellem Kim og jeg, og det anser jeg for meget mere alvorligt end straffeloven. Jeg forventede at blive tiltalt for uagtsomt manddrab og få mange års fængsel. Jeg forventede, at alt hvad jeg havde arbejdet for, siden jeg var en lille dreng, ville gå op i røg. Det virkeligt gale var, at Kim var afgået ved døden, fordi jeg havde fumlet. Så er man dummere, end politiet tillader, sagde han fra vidneskranken.