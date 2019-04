Pernille Skipper kalder til kamp mod industri for klimaet

På et møde i Det Grønlandske Hus præsenterede politisk ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper onsdag en ny alliance i Europa, der vil arbejde for at øge klimaindsatsen i EU betydeligt.

Den politiske ordfører kalder til kamp mod erhvervslivets interesser og det, hun beskriver som de nuværende magthavere.

- Klimaforandringer er nok en af de største udfordringer i vores historie. Vi har kun få år til at vende udviklingen og mindske udledningen.

- Derfor er de kommende EU-valg nødt til at være et klimavalg, sagde Pernille Skipper og fortsatte:

- Vi ser store økonomiske interesser presse imod. Olie, landbrug og andre har tjent formuer på at udnytte planeten. De bliver nødt til at vænne sig til at tjene betydeligt færre penge.

Planen, "A New Green Deal For Europe", indeholder en stribe forslag, som skal sikre, at EU lever op til Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,75 grader.

Bag initiativet står det EU-kritiske venstrefløjssamarbejde Now, The People, som blev etableret sidste år. Det omfatter seks partier. Blandt dem er danske Enhedslisten, spanske Podemos og svenske Vänsterpartiet.

Står det til de seks partier, skal reduktionsmålet for EU's samlede CO2-udledninger i 2030 hæves fra de nuværende 40 procent til 65 procent.

Blandt andet gennem massive investeringer i energibesparende løsninger og vedvarende energiproduktion, et forbud mod benzin- og dieselbiler og andre omfattende tiltag.

- Vi har brug for store forandringer. Men det er ikke fair igen at bede arbejderklassen om at bære omkostningerne, som de gjorde efter finanskrisen.

- Derfor vil vi sikre, at dem, der bliver ramt af disse initiativer, også får social sikkerhed. Og at dem, der har det største klimaaftryk, bærer de største byrder.

- Vi må gøre, hvad der skal til, for at vores børn og børnebørn får en fremtid, siger Pernille Skipper.