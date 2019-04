Pendlertalsmand: Bilister må hjælpe pendlere på arbejde

Mandag morgen er togtrafikken lammet øst for Odense. Pendlertalsmand opfordrer bilister til at hjælpe.

Togpendlere i Østdanmark er mandag morgen stået op til aflyste tog på grund af en arbejdsnedlæggelse blandt lokomotivførere.

Derfor har pendlerne skullet tænke i alternativer for at komme frem til arbejde.

Pendlertalsmand Michael Randropp fra pendlerklubben Kystbanen fortæller, at pendlerne mandag morgen forsøger at hjælpe hinanden ved at køre sammen i bil.

Samtidig opfordrer han til, at bilister mandag morgen kører forbi togstationerne og tilbyder lift til passagerer.

- Nogle af medlemmerne har vi fået til at hjælpe hinanden ved at skrive på Facebook, hvor de kører fra og til for at få hjulpet nogle ind i dag. Jeg har mærket en stor planlægning de seneste par dage for at få så mange frem som muligt, siger talsmanden.

Michael Randropp har selv mandag morgen taget bilen ind til Hovedbanegården i stedet for toget.

- Der er fuldstændig stille. Folk står bare og venter og stirrer målløse op på de her tavler. Der er desværre fejl på skærmene, hvor der står, at togene kører forsinket. I højttalerne meddeles det så, at der er fejl på skærmene, siger han.

DSB oplyste tidligt mandag morgen, at der ingen DSB-tog kører øst for Odense. Der er ikke indsat togbusser i stedet for de manglende tog.

Der er dog togbusser på strækninger med sporarbejde, hvor det i forvejen var planlagt, at der skulle være togbusser.

Ved ottetiden lyder det dog, at der kører et enkelt tog i timen mellem Odense og Slagelse.

Michael Randropp mener, at pendlerne er taget som gidsler i konflikten, hvor han dog ikke vil tage side.

- Det er helt klart, at det er en meget hård vinter, som har ramt DSB og DSB's personale. Hele forhandlingssituationen er frosset fuldstændig til, siger pendertalsmanden, der opfordrer til, at andre kommer til forhandlingsbordet for at løse konflikten.

- Ind til videre er passagererne bare gidsler, for vi ved ikke, hvornår næste arbejdsnedlæggelse rammer